Подкрепить угрозы действиями: в Bloomberg призывают Конгресс США ввести санкции против России

Трамп угрожал россиянам санкциями, но до сих пор не сделал ни одного реального шага в этом направлении

Президент США Дональд Трамп начинает понимать, что сообщений в Интернете с призывами "Владимир, стоп", направленными на российского правителя Владимира Путина, недостаточно, чтобы принудить Кремль к прекращению огня в Украине, не говоря уже о серьезных реалистических переговорах. Однако с другой стороны, Трамп угрожал россиянам санкциями, но до сих пор не сделал ни одного реального шага в этом направлении.

Об этом написал колумнист Джеймс Гибни в колонке для издания Bloomberg. Он напомнил, что США упорно спасают Россию от санкций: Трамп напрямую отказался их вводить, а министр финансов США Скотт Бессент даже пытался блокировать одобрение странами G7 нового "ценового потолка" на российскую нефть.

"Без дальнейшей поддержки США шансы Украины выйти из этой войны жизнеспособным суверенным государством очень низки. Путин имеет все основания для усиления своего наступления. Даже имея лучшие намерения, Европа не в состоянии предоставить Украине необходимое оружие, чтобы она могла продолжать борьбу. И какими бы похвальными ни были более жесткие санкции европейцев, без участия США для Путина они являются пустым звуком. Конгресс должен вмешаться", – отмечает автор.

Гибни напомнил, что в Сенате США уже лежит двухпартийный законопроект о новых санкциях против России. Он предусматривает введение 500% пошлин на все товары из стран, продолжающих покупать у России нефть, уран, газ и другие энергоносители, а также запрет для граждан США покупать российский суверенный долг. Соавтор документа, сенатор Линдси Грэм, заявил, что законопроект имеет поддержку 82 сенаторов из 100 – теоретически этого достаточно, чтобы преодолеть вето президента США. Гибни считает, что Сенат должен проголосовать за этот законопроект и заставить сделать то же самое Палату представителей, чтобы документ наконец оказался на столе Трампа.

При этом в последние годы Конгресс США потерял влияние на внешнюю политику. Сейчас пора возобновить это влияние – если конгрессмены смогут подтолкнуть Трампа к поддержке Украины. Рейтинги сейчас работают против американского президента: 46% граждан США считают, что Вашингтон и Трамп должны делать больше для поддержки Киева, тогда как количество тех, кто считает, что США делают слишком много, упало до 30%. Пока неясно, достаточно ли такого уровня поддержки, чтобы сенаторы надавили на Трампа, поставив свой законопроект на голосование.

"Возможно, Грэм вдохновится примером сенатора Джона Маккейна, героя Вьетнамской войны и бывшего военнопленного, который, как известно, пошел наперекор своей партии и президенту Джорджу Бушу-младшему, выступив против применения пыток американскими следователями. Безусловно, помощь усилиям, направленным на то, чтобы остановить воинственную, вооруженную ядерным оружием автократию от вторжения и разорения соседа, стремящегося жить в мире и свободе, является не менее важным вопросом моральной чистоты", – резюмировал колумнист.

Напомним, недавно Трамп заявил, что он "недоволен" Путиным из-за атак на Украину, а затем вообще назвал российского правителя "сумасшедшим". 28 мая Трамп сделал новый ряд заявлений по урегулированию российско-украинской войны. Он сказал, сколько времени ему необходимо, чтобы узнать, водит ли Путин его за нос, и отметил, что "разочарован" обстрелами украинских населенных пунктов.

Конгрессмен от Республиканской партии США Дон Бэйкон выступил с требованием "вооружить до зубов" Вооруженные силы Украины, ввести против российского режима максимально строгие санкции, прекратить верить в возможность договориться о чем-то с россиянами и начать применять против Кремля силу. А автор законопроекта о "драконовских санкциях" Линдси Грэм выдвинул Путину прямое требование – либо согласиться на прекращение огня в Украине, либо готовиться к масштабным ограничениям, поскольку Конгресс способен принять законопроект о санкциях без участия Трампа.