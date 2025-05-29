Путин обидел Мухаммеда: выходка кремлевского Кощея попала в эфир

Иногда поведение российского лидера выглядит нелогично

Президент Российской Федерации Владимир Путин не захотел слушать стихотворение от мальчика по имени Мухаммед и сделал вид, что зазвонил телефон.

Соответствующее видео появилось в соцсетях. Поведение главы Кремля выглядело странно.

На кадрах видно, что российский лидер говорил по видеосвязи с мусульманской семьей. Такие сюжеты часто использует пропаганда РФ.

В тот момент, когда женщина, очевидно мать семейства, начала говорить, что Мухаммед хотел прочитать стихотворение, Путин покосился на телефон.

После раздумий, занявших несколько секунд, глава Кремля все-таки снял трубку, но потом снова ее положил. Примечательно, что звонка слышно не было.

Создалось впечатление, что Путин не захотел слушать ребенка, поэтому искал важную причину, чтобы прервать общение.

Стоит напомнить, что, вероятно, по совету имиджмейкеров, российский диктатор время от времени демонстрирует свою "доступность". Он проводит "прямые линии", на которых якобы запросто общается с народом, в том числе с детьми. Правда, как мы видим, иногда не обходится без факапов.

Напомним, тайные дети диктатора и его любовницы Алины Кабаевой ведут нелюдимый образ жизни — не ходят в обычные школы и не общаются с ровесниками. Мы обратились к искусственному интеллекту с просьбой создать фото детей Путина и Кабаевой на основе их фотографий в молодости. Сейчас сыновьям диктатора 10 и 6 лет.