Путін образив Мухаммеда: витівка кремлівського Кощія потрапила в ефір

Іноді поведінка російського лідера виглядає нелогічно

Президент Російської Федерації Володимир Путін не захотів слухати вірш від хлопчика на ім’я Мухаммед і вдав, що задзвонив телефон.

Відповідне відео з’явилося у соцмережах. Поведінка глави Кремля виглядала дивною.

На кадрах видно, що російський лідер говорив по відеозв’язку з мусульманською сім’єю. Такі сюжети часто використовує пропаганда РФ.

У той момент, коли жінка, очевидно мати сімейства, почала говорити, що Мухаммед хотів прочитати вірш, Путін глянув на телефон.

Після роздумів, які зайняли кілька секунд, глава Кремля таки зняв слухавку, але потім знову поклав її. Примітно, що дзвінка не було чути.

Склалося враження, що Путін не схотів слухати дитину, тому шукав важливу причину, щоб перервати спілкування.

Ймовірно, за порадою іміджмейкерів, російський диктатор іноді демонструє свою "доступність". Він проводить "прямі лінії", на яких нібито легко спілкується з народом, у тому числі з дітьми. Щоправда, як бачимо, іноді не обходиться без факапів.

Нагадаємо, таємні діти диктатора та його коханки Аліни Кабаєвої ведуть нелюдний спосіб життя — не ходять до звичайних шкіл і не спілкуються з ровесниками. Ми звернулися до штучного інтелекту з проханням створити фото дітей Путіна та Кабаєвої на основі їхніх фотографій у молодості. Нині синам диктатора 10 та 6 років.