Путин призвал россиян к бойкоту западных брендов, но попал в конфуз (видео)

Глава Кремля не видит противоречия

Владимир Путин призвал "душить" западные сервисы в России. Глава РФ назвал пользование ими "вредной привычкой", с которой нужно бороться, однако сказал он это в немецкий микрофон Bosch.

В разговоре с Путиным ему сказали, что в результате работы западных сервисов в России, их отрасль якобы "теряет миллиарды". В ответ он заявил, что их нужно "душить".

"Надо их душить. Согласен полностью, говорю без всякого стеснения", — заявил глава Кремля.

Как отреагировали в сети

Комментаторы иронизируют, что России пора "перейти на отечественные китайские товары". Также Путину рекомендуют вместо микрофона немецкого производства говорить в самовар.

"Перейти на отечественные китайские товары", "Пусть говорит в самовар", "И какой же отечественный смартфон и ноутбук мне купить", "Бош это другое", "И от туалетной бумаги откажись, это тоже губительное влияние запада", "Там всё вокруг зарубежное убрать, будет сидеть, как немытая, небритая, вонючая обезьяна в китайских трусах, на голом бетоне и в разбитое зеркальце рожи корчить сам себе", "Так это Василич, он всегда х**ню несет", — пишут в сети.

Как рассказывал "Телеграф", во время очередного публичного появления Путина пользователи заметили странную вещь. После рукопожатия он долго растирал левую руку и даже снял с нее часы.