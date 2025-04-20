Путин выиграл международную премию: сын Кадырова остался без награды

Эпопея с незаслуженными награждениями в РФ продолжается

Президент России Владимир Путин стал лауреатом премии за лидерство Всемирной федерации этноспорта. Глава Кремля лично не получил награду, однако отправил за ней своего "солдата", министра спорта РФ, главу Олимпийского комитета России Михаила Дегтярева, с которого Евросоюз снял санкции.

Награждение состоялось в Санкт-Петербурге (РФ) в рамках VII Международного форума этноспорта. Об этом сообщает "Матч ТВ".

"По поручению нашего президента Владимира Владимировича Путина большая честь получить приз за лидерство. Я отвезу награду в Москву и передам в администрацию президента и главе государства.

Наш президент очень многое делает для развития физической культуры и спорта, еще больше он делает для сохранения нематериального наследия, культуры, к которым относятся и традиционные виды спорта", – сказал Дегтярев.

Михаил Дегтярев получил награду за Путина

В сети со смехом восприняли данную новость. Пользователи шутят, что сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам не смог взять эту награду, ведь в этом момент был слишком занят.

Справка: Всемирная федерация этноспорта была создана в 2015 году в Стамбуле (Турция) и является международной организацией, осуществляющей деятельность, направленную на повышение практики и осведомленности о традиционных видах спорта и играх.

Напомним, Адам Кадыров стал настоящим мемом из-за изобилия наград и орденов, которые ему стали вручать после того, как он избил в грозненском СИЗО обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля. Кроме того, незаслуженные посты и награды получают и другие дети главы Чечни.