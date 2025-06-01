Подрыв, ДРГ, спецслужбы РФ или случайность? Обвал моста в России обрастает таинственными версиями (фото, видео)

В РФ уже успели обвинить во всем Украину

В ночь на 1 июня в Брянской области России мост с фурой рухнул на пассажирский поезд, следовавший по маршруту Москва — Климово. В результате происшествия есть погибшие и пострадавшие.

Информация об этом появилась в социальных сетях. Там же публикуют фотографии и виде с места происшествия. Информацию подтверждает губернатор Брянской области Александр Богомаз.

"Сейчас в районе одного из участков федеральной автодороги А240 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей и пассажирского железнодорожного поезда. К сожалению, есть пострадавшие", — написал он.

В настоящее время известно, что в результате погибли семь человек. Число пострадавших достигло 69 человек, включая троих детей. Три человека находятся в тяжелом состоянии, среди них один ребенок. В общей сложности, в больницу доставлены 44 пострадавших, им оказывается медицинская помощь.

"Сход пассажирского поезда произошёл из-за обрушения пролётного строения автомобильного моста "в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта", — официальное заявление Московской железной дороги.

В результате происшествия с рельсов сошёл локомотив и 4 вагона состава, один из них принял на себя удар, люди оказались заблокированы в поезде.

Тем временем Центр медицины катастроф Брянска сообщает, что обрушение моста было вызвано взрывом.

В сети пишут, что предварительно неизвестные якобы заложили 4 взрывных устройства: два на опоре моста и два на шпалах.

Стоит добавить, что связанный с Минобороны РФ телеграм-канал "Рыбарь" изначально стал раскритиковать версию о подрыве:

"По опубликованным кадрам видно, что мост сложился характерным образом, что может указывать скорее на конструктивные проблемы или перегрузку. Важно отметить, что грузовик, находившийся рядом с местом обрушения, не пострадал, как и ближайшие участки дороги, что делает версию о подрыве менее вероятной".

Однако чуть позже ️был опубликован следующий пост:

"На фоне других происшествий — например, задержания в пятницу террориста, готовившего теракт в Москве по заданию украинских спецслужб в месте массового скопления людей — версия о целенаправленной диверсии против пассажирского поезда не вызывает удивления".

Политолог, глава Центра анализа и стратегий, член Национальной лиги центристов Игорь Чаленко на своей странице в Facebook пишет, что и инцидент на мосту — работа российских спецслужб.

"Перед Стамбулом 2 июня российские спецслужбы целенаправленно устроили теракт, взорвав мост перед пассажирским поездом "Климов-Москва" в Брянской области. Есть погибшие и уже известно около 70 пострадавших. Цель: предоставить обоснованности месседжу Ушакова и о том, что якобы Трамп не располагает достаточной информацией о войне, в частности об "украинских террористических актах против мирных российских городов.

Но, как обычно, подвела слаженность, оперативность и форсированность подачи нарративов. И об украинском "следе", в частности ДРГ, и о "детях кричат" буквально к началу Дня защиты детей… Меседж-пак со всеми медиа материалами начал размещаться менее чем через час после инцидента.", — говорится в сообщении.

Стоит подчеркнуть, что в российских пабликах действительно стали появляться "версии" о якобы причастности украинской ДРГ.

К слову, как пишет Telegram-канал Baza, в Курской области 1 июня также рухнул железнодорожный мост. В это время по мосту двигался грузовой локомотив. Таким образом, это уже второе обрушение моста за сутки.

"Обрушение произошло в районе 48-го километра трассы Тросна-Калиновка в ночь на 1 июня. По данным главы региона Александра Хинштейна часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу. Началось возгорание тепловоза. Предварительно, у одного из машинистов тепловоза повреждены ноги — всю бригаду доставили в больницу", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 28 мая украинские дроны в Подмосковье атаковали технопарк "Элма" в Зеленограде и завод "Радуга" им. Березняка" в Дубне. Именно там расположено предприятия по производству крылатых ракет и ударных российских дронов. Летчик, инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан сказал "Телеграфу" новые подробности удара дрона.