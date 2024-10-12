Политический журналист и публицист Леонид Швец специально для "Телеграфа" про обострение отношений между Рамзаном Кадыровым, Сулейманом Керимовым и семьей Бакальчуков (владельцев Wildberries)

Не успела усилиями государственного информационного агентства ТАСС разнестись новость о том, что Рамзан Кадыров 9 октября на совещании со своими силовиками пообещал внесудебную расправу, кровную месть, одному российскому сенатору и двум депутатам Госдумы, выходцам из Дагестана и Ингушетии, как пришло сообщение о покушении на еще одного уважаемого человека — Шерипа Аликхаджиева, бывшего главы Шалинского района Чечни и экс-зампредседателя Госсовета республики. В 2004 году он вынужден был покинуть посты, а затем и Чечню якобы из-за конфликта с Рамзаном Кадыровым, который видел в нем конкурента в борьбе за власть после смерти отца. Аликхаджиев стал зампредом правительства Ингушетии, а на родине против него возбудили уголовное дело.

Вечером 10 октября, после того как разошлись гости, в Аликхаджиева, который находился на веранде своего дома в элитном подмосковном поселке, кто-то выстрелил четыре раза и скрылся. Жертва покушения с тяжелыми ранениями сейчас в больнице.

В каких отношениях двадцать лет спустя после острого конфликта с хозяином Чечни Шерип Аликхаджиев, с некоторых пор живущий и работающий в Москве, неизвестно. Как неизвестно и то, имеет ли он какое-то отношение к делу Wildberries, вокруг которого закрутился лихой сюжет. Может, угрозы Кадырова одним врагам и покушение на бывшего другого – удивительное совпадение, история подчас корчит рожи. Но харя самой России, в которой стала возможна вот такая Чечня, при этом становится все более жуткой и омерзительной, с очевидными признаками разложения.

Дело Wildberries заслуживает того, чтобы его в общих чертах пересказать.

Компания Wildberries ("Дикие ягоды") – огромный маркетплейс, местный аналог интернет-магазина Amazon, на него приходится около пяти процентов российской розницы: огромные обороты и прибыли. Маркетплейс закончил 2023 год с выручкой в 539 млрд рублей. Всем этим счастьем владели Татьяна и Владислав Бакальчуки. Татьяна числится самой богатой селфмейд-вумен России, в рейтинге русского Forbes за 2024 год она на 22 позиции.

Но в какой-то момент бизнес стали преследовать неприятности в виде дотошных проверок со стороны контролирующих органов, а в январе 2024 года на одном из огромных складов компании в поселке Шушары под Санкт-Петербургом случился пожар, нанесший убытков на 12 миллиардов рублей. Можно гадать, были ли эти неприятности случайны, но они побудили Бакальчуков искать варианты улучшения ситуации. Татьяна нашла. Или ее нашли.

Братья Роберт и Левон Мирзояны, тбилисские езиды по происхождению, владельцы компании по наружной рекламе Russ, предложили Wildberries объединиться в пропорции 35% на 65%. Несколько наглое предложение, с учетом разницы в масштабах объединяющихся структур, но это, похоже, было предложение, от которого нельзя было отказаться. За Мирзоянами стоял их старший партнер – Сулейман Керимов. Человек, чье влияние в российском бизнесе не сводится к высокому месту в рейтинге Forbes: в 2020 году он был первым, сейчас 12-й, но это правда не очень важно. А важно то, что Керимов сделал так, что сделка была поддержана на самом высоком уровне.

На стол Путину легло письмо от Татьяны Бакальчук и Роберта Мирзояна, в котором содержалось обещание превратить объединенную компанию в конкурента ведущих мировых гигантов вроде Amazon, c организацией расчетов в обход Swift, что даст эффект в полтора процента российского ВВП. Керимов знает: вождь любит грандиозные проекты. Татьяне устроили высочайшую аудиенцию. Путин поддержал сделку и поручил ее сопровождать замглавы президентской администрации Максиму Орешкину.

В июне регистрируется новая компания, а в июле начинается публичный скандал. Владислав Бакальчук выражает неудовольствие сделкой и обращается за помощью к Рамзану Кадырову. У того в телеграм-канале появляется видео, на котором Бакальчук жалуется Рамзану: "Жена ушла из дома, связалась с непонятной компанией, которая под видом объединения отжимает бизнес, уводит активы". В ответ чеченский президент возмущается тем, что "какие-то черти" разрушают семью, в которой семеро детей, и забирают бизнес у "старого друга". "Ты управляй, как было, так и делай. Остальное решат ребята, я им всем скажу".

Это, безусловно, ключевой момент. Кадыров не мог не знать, что сделку одобрил Сам, но публично пообещал все перерешать. У него давние неприязненные отношения с Сулейманом Керимовым и конкуренция за позицию первого непререкаемого авторитета на Северном Кавказе. Кадыровцы помогали решать какие-то проблемы на Wildberries, очевидно, не безвозмездно, но, когда дело дошло до техничного отъема активов, включились более тонкие знатоки подобных процессов, и Рамзана это привело в негодование.

Характерно, что супруги Бакальчуки, у которых действительно испортились личные отношения, и в этом будто бы свою донжуанскую роль сыграл Левон Мирзоян, не стали обращаться в суды, которые бы помогли уладить процесс дележа корпоративного имущества, а стали искать поддержки у влиятельных "крыш".

Похоже, Кадыров переоценил свои силы в способности заставить Путина передумать. В августе хозяин Кремля приезжал в Грозный к хозяину Чечни и даже поприсутствовал в тире, где упражнялся в стрельбе Адамчик, любимый сын Рамзана. Казалось, проси что хочешь – отдаст. Wildberries не отдал.

Пришлось уже в сентябре, 18 числа, отправлять с Владиславом группу кадыровцев на силовой захват главного офиса компании в Романовом переулке, в 300-400 метрах от Кремля. Тогда и произошла скандальная перестрелка, в которой погибло два охранника-ингуша.

Ингуши в этой истории присутствуют постольку, поскольку с Мирзоянами тесно сотрудничает депутат Госдумы от Ингушетии Бекхан Барахоев. Его кадыровцы и обвинили в перестрелке, хотя жертвы были не с их стороны. И Барахоев, и убитые охранники – люди не простые. Барахоев долгие годы входил в команду бывшего президента Ингушетии генерала Руслана Аушева, человека, пользующегося безграничным уважением на Северном Кавказе. С Аушевым по бизнесу имел общие дела и один из Мирзоянов. Младший из убитых был популярным в Ингушетии спортсменом, а старший когда-то работал в охране другого бывшего главы Ингушетии, а нынче замминистра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова. На похороны убитых на родине пришли тысячи людей. Если у кого-то и возникли мысли насчет кровной мести, то у них.

Когда после стычки в центре Москвы последовали аресты, казалось, история с Wildberries закруглится. Вместе с рейдерами-чеченцами за решеткой оказался и Владислав Бакальчук. Но Рамзан не все рычаги растерял: была достигнута договоренность, что налетчиков, включая тех, кто убил охранников, отправят в зону СВО, а как там комфортно воюют кадыровцы, известно всем. Бакальчука же просто выпустили, будто он и не участвовал в рейде, который сам назвал "попыткой договориться".

Между тем Федеральная антимонопольная служба одобрила слияние Wildberries с Russ, распоряжение Путина продолжает исполняться. Кадыровское "я поговорю с ребятами" оказалось пустой бравадой. Тут-то он и психанул со своим заявлением о кровной мести Керимову, Барахоеву и еще одному депутату Госдумы Ризвану Курбанову, бывшему вице-премьеру Дагестана. Якобы есть доказательства того, что они договаривались о заказном убийстве Кадырова и готовы были выложить за это огромную сумму.

Обещая разобраться с потенциальными убийцами как "кавказец и чеченец", Рамзан сознательно поддерживает свой имидж великого и ужасного и стремится подтолкнуть дорогого Владимира Владимировича к серьезному разговору с Керимовым. В идеале тот должен публично извиниться и не публично отстегнуть несколько миллиардов отступных Кадырову, мимо носа которого пронесли активы Wildberries. Путину не с руки так унижать Керимова, который, в отличие от Рамзана, не клянчит деньги, а, наоборот, приносит их в нужном количестве по первому требованию. Кадыров же явно нарывается, вынуждая Путина признать, что в эти темные времена чеченские бравые тиктокеры ему важнее, чем виртуозные гешефтмахеры из конкурирующих с Чечней этнических группировок.

Угроз Кадырова, похоже, испугался только Ризван Курбанов, которого пока никто не может привязать к истории с Wildberries. Он и сам божится, что ни при чем, клянется Всевышним, что и в мыслях не было злоумышлять против лидера Чечни. Похоже, если кого и грохнут, так его, именно потому, что он тут никаким боком. С Мирзоянами связываться страшно не только из-за прикрытого Путиным Керимова, но еще и потому, что полгода назад вышел на свободу Шакро Молодой – не такой на самом деле молодой, 71-летний Захарий Калашов, глава езидского клана, к которому принадлежат Мирзояны, главный вор в законе на постсоветских территориях. Опять же, можно только гадать, случайно ли совпало его освобождение с операцией по освоению Wildberries.

Сообщение ТАСС об угрозе Кадырова разнесли все официальные СМИ, порядком накалив обстановку в северокавказских республиках и в столичных диаспорах. 9 октября – покушение на Аликхаджиева, с чего мы начали этот текст. 11 октября пытались убить замглавы Центра "Э" по Ингушетии Адама Хамхоева, трое сопровождавших его полицейских, носящих одну фамилию "Аушев", погибли. 12 октября в Грозном взлетела на воздух автозаправка. В этот же день глава Дагестана Сергей Меликов как бы между прочим заявил, что республика "всегда поддержит" сенатора Сулеймана Керимова. Поневоле все эти события, сколько угодно не связанные, выстраиваются в один ряд: Рамзан задал навязчивый контекст.

Поговаривают, грызня вокруг Wildberries запустила черного аиста – неожиданную птицу, которые все с таким нетерпением ждут. Наверное, преждевременно. Путинское управление "по понятиям", склепанное из зашуганной бюрократии, перевозбужденных пропагандистов, теряющих берега опричников и рассованных по нычкам кошельков, еще не разваливается, но скрипит и пошатывается. Пока это дикие цветочки. По-настоящему дикие ягодки впереди.