"Переобулись в воздухе"? У Путина рассказали, встретится ли он с Зеленским

Раньше говорили совсем другое

У Путина открестились даже от самой идеи встречи российского президента с Владимиром Зеленским. Об этом сообщил помощник российского диктатора Ушаков.

"Вопрос о встрече Путина с Зеленским не стоял в практической плоскости никогда", — заявил он. Слова представителя Путина цитируют росСМИ.

Это заявление, напомним, резко диссонирует с тем, что представители Кремля заявляли раньше. Во-первых, Путин сам предложил встретиться в Стамбуле, хотя не говорил, что на встречу приедет лично. После этого Владимир Зеленский сказал, что готов встретиться с Путиным в Стамбуле. В Турцию прислали российскую делегацию, которая состояла из "ноунеймов" (No name — лицо, неизвестное в определенном виде деятельности — Ред.), то есть заместителей разных ведомств, и ни одного топ-менеджера. Украина представила мощную делегацию — во главе ее был министр обороны Украины Рустем Умеров.

В России же заявили, что Украина не имеет права обсуждать состав их делегации, а многочисленные вопросы журналистов о том, приедет ли Путин на переговоры в Стамбул, оставались без ответа. Похоже, после заявлений Путина об ударах Украины по российской территории, где он сказал, что никакого прекращения огня и встреч с Зеленским не будет, и в Кремле смогли официальный ответ.

Ранее "Телеграф" также писал, что Путин поплакался Трампу из-за ударов по авиабазам и дал жуткое обещание.