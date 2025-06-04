"Перевзулись у повітрі"? У Путіна розповіли, чи зустрінеться він з Зеленським

Раніше говорили зовсім інше

У Путіна відхрестились навіть від самої ідеї зустрічі російського президента з Володимиром Зеленським. Про це повідомив помічник російського диктатора Ушаков.

"Питання про зустріч Путіна з Зеленським не стояв в практичній площині ніколи", — заявив він. Слова представника Путіна цитують росЗМІ.

Ця заява, нагадаємо, різко дисонує з тим, що представники Кремля заявляли раніше. По-перше, Путін сам запропонував зустрітися у Стамбулі, хоч і не казав, що на зустріч приїде особисто. Після цього Володимир Зеленський сказав, що готовий зустрітись із Путіним в Стамбулі. Натомість у Туреччину надіслали російську делегацію, яка складалась із "ноунеймів" (No name — особа, що є невідома в певному виді діяльності — Ред.), тобто замісників різних відомств, і жодного топ-менеджера. Україна ж представила потужну делегацію — на чолі її був міністр оборони України Рустем Умєров.

У Росії ж заявили, що Україна не має права обговорювати склад їхньої делегації, а численні питання журналістів про те, чи приїде Путін на переговори до Стамбулу залишались без відповіді. Схоже, після заяв Путіна про удари України по російській території, де він сказав, що жодного припинення вогню та зустрічі з Зеленським не буде, і в Кремлі спромоглись на офіційну відповідь.

Раніше "Телеграф" також писав, що Путін поплакався Трампу через удари по авіабазах і дав моторошну обіцянку.