Стало известно, кто возглавит украинскую делегацию на переговорах с РФ в Стамбуле, и о чем будут говорить

Будут обсуждать 3 важные темы

Переговоры Украины и РФ в Стамбуле пройдут 2 июня. Президент Владимир Зеленский объявил, что украинская делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым отправится на переговоры.

Об этом Владимир Зеленский написал на своей странице в Telegram. Глава государства в воскресенье провел совещание с руководством МИД, Минобороны, Генерального штаба, Службы безопасности и разведок и "определил позиции перед встречей в Стамбуле в понедельник".

"Первое – полное и безусловное прекращение огня. Второе – освобождение пленных. Третье – возвращение похищенных детей. И, чтобы установить надежный и длительный мир и обеспечить безопасность, – готовить встречу на самом высоком уровне".

Зеленский добавил, что делегацию Украины в понедельник возглавит Рустем Умеров. Об атаке на аэродромы в РФ Зеленский не упомянул.

Напомним, на днях в Кремле было названо условие для встречи Путина и Зеленского. По словам представителя президента РФ Дмитрия Пескова, это произойдет тогда, когда будет результат на переговорах.

Ранее "Телеграф" писал, что в России на аэродромах "Оленья" (Мурманская область) и "Белая" (Иркутская область), на которых располагается стратегическая авиация ВС РФ, произошли масштабные пожары. Горят стратегические бомбардировщики после мощных взрывов.