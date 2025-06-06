"Люди купаются, мазут плавает": россияне в Анапе купают детей в черной жиже (видео)

"Роспотребнадзор" даже ввел штрафы за купание на пляжах в Анапе, но россиянам плевать

В Анапе местные жители и не только купаются в море вместе с детьми, несмотря на запреты и штрафы. Волонтеры все еще не закончили сбор мазута, который разлился в Керченском проливе 15 декабря в результате затопления двух российских танкеров. На борту было почти 10 тысяч тонн нефтепродуктов.

Об этом пишут российские Telegram-каналы. Россияне никак не могут понять, что здоровье нужно беречь, если не свое, то хотя бы детей.

В беседе с SHOT отдыхающая рассказала, что пятна мазута в море видно, но, несмотря на это, народ всё равно активно идёт в воду. В том числе и дети. Зато водичка, по ее словам, "классненькая".

Автор другого видео отметил, что отпускники плещутся в море вместе с кругляшами мазута. Ни бонов, ни нефтесборщиков поблизости не видно.

По данным Mash, купаться на анапских пляжах всё ещё строго запрещено, особенно в Витязево, где был масштабный наплыв мазута зимой.

Штраф за купание на закрытых пляжах в Анапе сейчас составляет 5 тысяч рублей. Мазут в небольшом количестве не опасен, но его попадание в организм чревато кожными заболеваниями и отравлением.

Кроме морских пляжей "Роскомнадзор" запретил купаться также в реке Анапке. По пляжам ездит авто с рупором и напоминает о запрете купания, однако дети все равно купаются и в этом водоеме

Местные экологи заявили, что будут убирать мазут на анапских пляжах ночью и ранним утром — чтобы не мешать отдыхающим.

Напомним, российский эколог Игорь Шкрадюк считает, что мазут в Керченском проливе вытекает до сих пор. По его мнению, опасное вещество продолжает выходить наружу десятками, сотнями литров в сутки, а власти об этом молчат.