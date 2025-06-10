Какая страна, такие и футбольные поля, шутят в сети

В подмосковной Балашихе (Россия) коммунальщики поиздевались над футбольным полем для детей. "Дизайнерский" вариант появился после ремонтных работ.

Об этом сообщает telegram-канал Shot. По информации источника, после ремонта труб работники не захотели восстанавливать игровую площадку.

"Дизайнерское шестиугольное поле появилось в подмосковной Балашихе.

Уникальный объект — творение местных коммунальщиков. После ремонта труб работяги решили пересмотреть планировку, не париться и не восстанавливать игровую площадку", — гласит сообщение.

Футбольное поле в Балашихе

Данное творение российских коммунальщиков завирусилось в сети и уже окрестили "скрепным". Пользователи массово шутят о футбольном поле в Балашихе, а пропагандисты "Матч ТВ" даже сняли сюжет на эту тему. К слову, в таком состоянии поле находится уже 1,5 года.

Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований до дальнейшего уведомления. Накануне в РФ назвали страны, которые поддерживают возвращение россиян в международный футбол.