Не в этом году. Зеленский сказал, когда может закончиться война в Украине

Ждать главной новости в этом году, вероятно, не стоит

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что реальное влияние западных санкций на экономику России станет особенно ощутимым с начала лета 2026 года. Он надеется, что к тому времени войны в Украине уже не будет.

Об этом глава государства сказал 27 мая во время общения с журналистами в Киеве, передает Суспільне.

По словам Зеленского, даже если боевые действия прекратятся до того момента, последствия уже введенных санкций РФ ощутит "очень сильно". Он также отметил, что российский военно-промышленный комплекс в 2026 году станет уменьшать объемы производства, поскольку российская экономика будет ориентирована исключительно на нужды войны.

"Июнь 2026-го – мы все надеемся, что войны уже не будет. Очень. Но при этом понимаем, что экономическое ощущение от санкций у русских будет. Уже от тех, что приняты. И считаем, что именно с того момента, где-то с лета 2026-го года, их экономика будет это испытывать сильно", – отметил он

Президент подчеркнул, что важно усилить санкционное давление, особенно со стороны США. Он также предположил, что задержка с новым пакетом санкций в США могла быть связана с ожиданием Вашингтоном уступок со стороны РФ. "Мы ждем санкции от Соединенных Штатов Америки. Европа сделала – есть 17-й пакет. Мы говорим о 18-м – непублично с Урсулой фон дер Ляен и Антониу Коштой. Если лидеры не заблокируют, могут быть сильные вещи", – заметил Зеленский.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что, несмотря на определенные сдвиги в переговорном процессе, Россия сейчас видит реальное завершение войны преимущественно через террор. Москва стремится захватить как можно больше территорий и остановить ее можно только путем жесткого внешнего давления.