Не появляется на публике и ворует украинский уголь: что известно о старшем сыне Януковича

Наследник беглеца-президента ведет закрытый образ жизни

У бывшего президента Украины Виктора Януковича было двое сыновей, но младший Виктор в 2015 году трагически погиб, а старший Александр сбежал в Россию, вслед за отцом. Там он занялся предпринимательством, и следуя семейным" ценностям", обворовывает оккупированную часть нашей страны.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит старший сын Януковича и что о нем известно. Мы узнали некоторые подробности его жизни.

Александр Янукович – что известно о старшем сыне Виктора Януковича

Наследник экс-президента Александр Янукович родился 10 июля 1973 года в Енакиево в Донецкой области. Сначала он получил образование стоматолога, но по профессии так ни разу и не работал.

Виктор Янукович вместе с женой и сыновьями

Второе высшее образование Александр получил в Донецком национальном университете, получив диплом экономиста. Но занялся предпринимательской деятельностью, учредил благотворительный фонд "Александр Янукович" и занялся строительством, возглавив корпорацию "Менеджмент ассетс компани (МАКО)". В 2012 году занял 4-е место в списке "100 самых влиятельных украинцев" по рейтингу журнала "Корреспондент", а в 2014 году вошел в список "100 самых богатых украинцев", по версии издания "Новое время".

Александр Янукович

В 2014 году, когда режим правления Януковича рухнул, президент сбежал из Украины, а вслед за ним и его старший наследник. Как известно, его компания Mako Trading SA, расположенная в Женеве, занималась продажей угля и приносила Александру миллионы долларов в месяц. Но в феврале 2014 года в Швейцарии в отношении Александра и Виктора Януковича началось расследование, их подозревали в коррупции.

Александр Янукович ведет закрытый образ жизни

Вскоре СБУ объявила Александра Януковича в розыск, обвинив в нарушении части 2 статьи 366 УКУ, а также открыла уголовное дело в отношении его фирмы "МАКО". В 2015 году старший сын президента-беглеца был объявлен в международный розыск Интерпола, но в 2017 году его убрали из базы.

Как выглядит старший сын Януковича

Как выглядит старший сын Януковича и чем занимается

Александр Янукович давно ведет закрытый образ жизни. По имеющимся в сети данным, он женат и воспитывает двоих детей. Однако последние фотографии с ним датированы 2017 годом.

Известно, что после бегства Александр открыл бизнес в России, основным видом его деятельности стало управление финансово-промышленными группами. Сейчас Янукович живет в Санкт-Петербурге, и с 2024 года имеет гражданство Российской Федерации.

Александр Янукович живет в России

В 2022 году, на фоне вторжения России в Украину, Александр Янукович внесен в расширенный санкционный список Евросоюза, также он находится под санкциями США, Великобритании и других стран.

Как сообщают российские СМИ, старший сын Януковича недалеко ушел от своего отца, и также занимается воровством. Его имя стоит за крупнейшим поставщиком угля с временно оккупированных территорий Украины. Речь идет о фирме "Энергоресурс", которая зарегистрирована в Ростове-на-Дону. За 2023-2024 год она экспортировала за границу, в частности в Турцию, почти 500 тысяч тонн угля.

Александр Янукович ворует уголь с оккупированной части Украины

Журналисты выяснили, что владелец компании "Энергоресурса" связан с Александром Януковичем через его угольный холдинг "МАКО". Другой информации о наследнике экс-президента пока нет в открытом доступе.

"Телеграф" писал ранее, как выглядит дом Януковича в Енакиево. С 2014 года поселок находится под российской оккупацией.