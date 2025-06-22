Годы берут свое — президент России в ужасном виде

Президент России Владимир Путин появился на публичном мероприятии, где продемонстрировал новый учебник по истории для пятого класса. Если сказать проще — это учебник, где куча страниц с ложью, пропагандой и триад о "второй армии мира" и непобедимое так называемое "сво".

Об этом сообщили в российских пабликах. Там отдельно показали, как выглядит Путин.

Событие произошло в официальной обстановке, где он лично представил учебное пособие, как часть образовательной реформы в России. Выглядел Путин мягко говоря ужасно.

Лицо президента РФ было желтого цвета — будто его кто-то поливал воском. Что любопытно, ему уже давно приписывают смертельные болезни.

Что ни говори, а годы берут свое. На кадрах заметно, что президент России пострадал еще больше.

Морщины на его лице тому доказательство. Взгляд у Владимира Путина пустой.

Владимир Путин 22 июня

Стоит отметить и то, что Путину 72 года, и логично, что он, как любой человек в возрасте, будет иметь морщинки. Но когда они какие-то необычные и появляются буквально за ночь, это выглядит немного странно. Недавно журналисты "Телеграфа" обратили внимание на то, что у президента России появилась необычная морщина. На снимках, обнародованных ранее, подобной морщины не наблюдалось. Интересно, что сменился лоб Путина буквально за одну ночь.

На встречах, которые публиковали 2 июня, эта морщина также отсутствовала на фотографиях. Вертикальная линия простирается практически через весь лоб русского диктатора, пересекая поперечные морщинки, и это очень заметно. Эти линии напоминают крест — вроде какая-то метка.

Следует обратить внимание на то, что в российских и украинских СМИ неоднократно появлялись предположения об использовании двойников российского президента на публичных мероприятиях. Некоторые эксперты высказывали мнение, что подобная практика могла применяться во время визитов в опасные регионы, в частности, во время поездки в Курскую область в начале 2025 года.

"Телеграф" даже обращался к искусственному интеллекту, чтобы он объяснил вероятность, что на фото, сделанных в Курской области, был двойник.