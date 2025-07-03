Она родилась в Нью-Йорке и имеет американское гражданство

Сергей Лавров — министр иностранных дел России и один из главных врунов путинского режима. Он всю жизнь женат на одной женщине по имени Мария, с которой у него единственная дочь Екатерина.

"Телеграф" расскажет, что известно о дочери главы МИД РФ Лаврова, как она выглядит и кто ее муж.

Екатерина Винокурова — что о ней известно

Единственная дочь Сергея Лаврова родилась в 1982 году, когда путинский дипломат жил с женой в Нью-Йорке. Девочку назвали Катей, сейчас ей 43 года и она с самого рождения имеет американское гражданство.

Образование дочь Лаврова также получила в США — сначала закончила там школу, а затем поступила в Колумбийский университет, где изучала политологию. Позже Екатерина также окончила школу экономики в Лондоне, получив диплом магистра экономики.

Однако карьеру дочь дипломата начала строить не в политике и не в экономике — она переселилась в Россию и возглавила российское отделение британского аукционного дома Christie’s. Эта организация занималась продажей антиквариата и предметов искусства. Со временем Екатерина открыла свой бизнес в этой отрасли — она обосновала компанию Smart Art, которая занимается продвижением и развитием предметов искусства и является посредником между коллекционерами и художниками.

В сети есть информация о том, что дочь Лаврова в 2010 году стала женой российского олигарха из близкого окружения Путина Александра Винокурова. Сообщается, что Винокуров был среди тех олигархов, которых Путин собрал на совещание после вторжения в Украину в феврале 2022 года для обсуждения обхода западных санкций.

В браке с Винокуровым Екатерина родила двоих детей: сына — в 2010 году, и дочь — в 2013 году. До введения санкций оба супруги с детьми жили в России, при том, что Катя — гражданка США, а ее муж — гражданин Израиля.

Стоит отметить, что Александр Винокуров — известный в России бизнесмен — он глава компании Marathon Group и главный акционер сети продуктовых супермаркетов "Магнит". К слову, олигарх пытался через суды отменить санкции Евросоюза против него, однако ничего не получилось.

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