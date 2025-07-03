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Стала женой российского олигарха из окружения Путина: как выглядит единственная дочь вруна Лаврова

Автор
Галина Струс
Дата публикации
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Автор
Дочери Лаврова сейчас 43 года и против нее введені санкции Евросоюза Новость обновлена 03 июля 2025, 14:16
Дочери Лаврова сейчас 43 года и против нее введені санкции Евросоюза. Фото Телеграф, Getty Images

Она родилась в Нью-Йорке и имеет американское гражданство

Сергей Лавров — министр иностранных дел России и один из главных врунов путинского режима. Он всю жизнь женат на одной женщине по имени Мария, с которой у него единственная дочь Екатерина.

"Телеграф" расскажет, что известно о дочери главы МИД РФ Лаврова, как она выглядит и кто ее муж.

Екатерина Винокурова — что о ней известно

Единственная дочь Сергея Лаврова родилась в 1982 году, когда путинский дипломат жил с женой в Нью-Йорке. Девочку назвали Катей, сейчас ей 43 года и она с самого рождения имеет американское гражданство.

Семья Сергея Лаврова

Образование дочь Лаврова также получила в США — сначала закончила там школу, а затем поступила в Колумбийский университет, где изучала политологию. Позже Екатерина также окончила школу экономики в Лондоне, получив диплом магистра экономики.

дочь Сергея Лаврова

Однако карьеру дочь дипломата начала строить не в политике и не в экономике — она переселилась в Россию и возглавила российское отделение британского аукционного дома Christie’s. Эта организация занималась продажей антиквариата и предметов искусства. Со временем Екатерина открыла свой бизнес в этой отрасли — она обосновала компанию Smart Art, которая занимается продвижением и развитием предметов искусства и является посредником между коллекционерами и художниками.

дочь Лаврова

В сети есть информация о том, что дочь Лаврова в 2010 году стала женой российского олигарха из близкого окружения Путина Александра Винокурова. Сообщается, что Винокуров был среди тех олигархов, которых Путин собрал на совещание после вторжения в Украину в феврале 2022 года для обсуждения обхода западных санкций.

дочь Лаврова

В браке с Винокуровым Екатерина родила двоих детей: сына — в 2010 году, и дочь — в 2013 году. До введения санкций оба супруги с детьми жили в России, при том, что Катя — гражданка США, а ее муж — гражданин Израиля.

дочь Сергея Лаврова

Стоит отметить, что Александр Винокуров — известный в России бизнесмен — он глава компании Marathon Group и главный акционер сети продуктовых супермаркетов "Магнит". К слову, олигарх пытался через суды отменить санкции Евросоюза против него, однако ничего не получилось.

дочь Лаврова

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит единственная дочь Кучмы Елена Пинчук. Она одна из самых влиятельных женщин Украины.

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