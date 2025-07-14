Син Путіна потрапив на камеру. Кремлівський принц постійно виглядає сумним і не хоче "двіжухи" (фото та відео)

Гімнастка народила главі Кремля двох синів

Старший син Путіна — Іван, потрапив на камери. Син глави Росії та однієї з найтитулованіших гімнасток РФ Аліни Кабаєвої засвітився під час групового виступу гімнастів на фестивалі, що організовує його мати.

Відео опублікував Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ". Син Путіна та Кабаєвої — один з групи хлопчиків-гімнастів з окремим номером усередині групового виступу. Іван Путін — третій з кінця в групі менших хлопців.

Син Путіна - третій ззаду

Після 2023 року Іван не брав участі у масових заходах. Принаймні, ані відео, ані фото з його участю знайти не вдалося.

На другому відео — дитяча спортивна команда, за яку виступає Іван. Примітно, що під час виступів, тренувань, інших заходів, що відбуваються в закритих приміщеннях, у команді вісім хлопців. Часто на фото, за спиною одного з учасників, є Аліна Кабаєва.

Однак, коли команда здійснює перельоти, зупиняється у звичайних готелях, йде веселиться та розважатися, то кількість її учасників скорочується до семи осіб. Хлопчик, що зникає, і є Іван Путін. Його матері, Аліни Кабаєвої, також немає на фото, коли дітей сім. Впадає в око, що майже на всіх фото в Івана дуже сумне обличчя.

Хлопець сумний, навіть коли його друзі посміхаються

Кабаєва стоїть позаду сина

Дитина завжди виглядає сумною

На цьому фото Іван видав "тінь посмішки"

Діти Путіна — що про них відомо

У глави Росії Володимира Путіна, крім доньок Марії Воронцової та Катерини Тихонової від колишньої дружини Людмили, є ще два малолітніх сини. Вони народилися від його зв'язку з Аліною Кабаєвою.

Іван — старший, він народився у 2015 році. Їхнього молодшого сина звати як батька, Володимир — він 2019 року народження. Інформацію про цих дітей не можна знайти в державних базах даних. Вони мають документи прикриття, які зазвичай роблять для розвідників і людей під держзахистом. Подорожують сини Путіна тільки на особистих яхтах, літаках і бронепоїздах.

Іван і Володимир живуть у резиденції Путіна на Валдаї, вони не відвідують шкіл і дитячих садочків. У синів Путіна є гувернери, няні та тренери. Їх обслуговують особисті кухарі. Поруч із дітьми також завжди перебувають охоронці з-поміж офіцерів служби безпеки президента.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядала Кабаєва, коли познайомилася з Путіним. Вона тоді була ще майже дитиною.