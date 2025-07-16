От этого россияне отупеют еще больше: опасная болезнь распространяется по России

Менингит атакует Россию с двойной силой

Россию накрыла волна смертельного менингита. За полгода заболело более тысячи человек — это вдвое больше, чем за весь прошлый год.

Каждый десятый больной умирает, каждый пятый остается инвалидом. Об этом сообщает The Moscow Times.

Масштабы катастрофы поражают: 1266 случаев против 600 за весь 2024 год. По данным издания, об угрожающей ситуации заявил главный инфекционист российского Министерства здравоохранения.

Болезнь беспощадно косит людей: среди взрослых умирает каждый шестой, а среди пожилых – каждый третий, пишет The Moscow Times со ссылкой на чиновника из Минздрава РФ. Среди заболевших — 948 взрослых и 318 детей по всей стране.

Москва превратилась в эпицентр эпидемии — половина всех больных приходится именно на столицу России. Больше всего страдают иностранные рабочие, которые составляют 60% всех зараженных, говорится в сообщении.

Что такое менингит

Менингит – это воспаление оболочек головного и спинного мозга, которое вызывают бактерии, вирусы или грибки. Болезнь передается воздушно-капельным путем и проявляется сильной головной болью, высокой температурой, тошнотой, скованностью шеи и светобоязнью. Менингит развивается молниеносно – через несколько часов может привести к смерти или оставить человека инвалидом на всю жизнь.

Менингит поражает головной и спинной мозг.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что эпидемия загадочных смертей топ-чиновников в России продолжается. Кто попрощался с жизнью на этот раз.