В России разбился вертолет с людьми. Обломки искали два дня (видео)

Причина крушения пока неизвестна

Российский вертолет Ми-8Т, летевший из Охотска в Магадан, пропал в Хабаровском крае в понедельник, 14 июля. С того дня продолжались поиски воздушного судна, на борту которого находились пять человек.

Как сообщают росСМИ, поиски пропавшего вертолета вели с привлечением двух вертолетов Росавиации и спасателей. Спасательная служба обследовала с воздуха 880 квадратных километров тайги и 85 километров берега Охотского моря. Одновременно облет территории осуществляло воздушное судно Росавиации.

Только 16 июля вертолет Росавиации обнаружил место падения вертолета Ми-8. Его обломки заметили в районе мыса Гадикан. Туда отправились российские спасатели.

Мыс Гадикан на карте

Как рассказывал "Телеграф", в начале июля в российском Забайкалье разбился легкий самолет Ан-2 с парашютистами на борту. Борт упал в Читинском районе спустя всего несколько минут после поднятия в небо. На борту находились 11 человек — 10 парашютистов и один член экипажа.

Также мы сообщали, что "славная" российская ПВО могла открыть огонь по белорусскому рейсу AFL1845. Самолет вроде бы приняли за украинский дрон.