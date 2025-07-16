Від цього росіяни отупіють ще більше: небезпечна хвороба шириться Росією

Менінгіт атакує Росію з подвійною силою

Росію накрила хвиля смертельного менінгіту. За пів року захворіло понад тисячу людей — це вдвічі більше, ніж за весь минулий рік.

Кожен десятий хворий помирає, кожен п'ятий залишається інвалідом. Про це повідомляє The Moscow Times.

Масштаби катастрофи вражають: 1266 випадків проти 600 за весь 2024 рік. За даними видання, про загрозливу ситуацію заявив головний інфекціоніст російського Міністерства охорони здоров'я.

Хвороба нещадно косить людей: серед дорослих помирає кожен шостий, а серед літніх — кожен третій, пише The Moscow Times з посиланням на чиновника з МОЗ РФ. Серед тих, хто захворів — 948 дорослих і 318 дітей по всій країні.

Москва перетворилася на епіцентр епідемії — половина всіх хворих припадає саме на столицю Росії. Найбільше страждають іноземні робітники, які становлять 60% від усіх заражених, йдеться у повідомленні.

Що таке менінгіт

Менінгіт — це запалення оболонок головного і спинного мозку, яке викликають бактерії, віруси або грибки. Хвороба передається повітряно-крапельним шляхом і проявляється сильним головним болем, високою температурою, нудотою, скутістю шиї та світлобоязню. Менінгіт розвивається блискавично — за кілька годин може призвести до смерті або залишити людину інвалідом на все життя.

Менінгіт вражає головний і спинний мозок

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що епідемія загадкових смертей топчиновників у Росії триває. Хто попрощався з життям цього разу.