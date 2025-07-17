Путин приехал на завод и устроил спектакль: как журналисты чуть не опозорили главу Кремля

Прямые вопросы, касающиеся реальных проблем и сложной экономической ситуации, задавать не позволили

Президент РФ Владимир Путин снова оказался в центре громкого скандала. Это произошло во время визита на Магнитогорский металлургический комбинат (ММК — один из крупнейших промышленных гигантов России), где общение с рабочими оказалось тщательно срежиссированным шоу.

Об этом пишут росСМИ. По данным журналистов, рабочим заранее дали четкие указания, какие именно вопросы можно задавать главе Кремля — и ключевой, который беспокоит большинство граждан и предприятий, просто запретили.

Один из сотрудников решился предложить вопрос о высокой ключевой ставке Центробанка России, резко усложнившей доступ к кредитам и сдерживающей развитие бизнеса. Однако ответ был мгновенным и жестким: "Нет, ну что сразу о ключевой ставке? Зачем? Ведь ответ очевиден!..", — ответила руководительница.

Даже те вопросы, которые не касались острых тем, проходили суровую цензуру. Девушка, которая хотела поинтересоваться у Путина впечатлениями от города, получила отказ: "Владимир Владимирович у нас уже был. К тому же, я знаю, этот вопрос уже хотел задать другой человек…", — сказала ответственная. В конце концов, согласовали лишь довольно "легкий" вопрос от молодого человека — о том, как Путин развлекался в детстве. Именно такую "приятную" тему пропустили к обсуждению.

Во время подготовки к встрече рабочих заставляли хором повторять: "Здравствуйте, Владимир Владимирович", а также демонстрировать "упорство". Того, кто собирался пригласить президента на празднование 100-летия Магнитогорска, призывали быть "бодрым" и даже подмигнуть. Очевидно, что это — не встреча с народом, а хорошо спланированный спектакль.

Несмотря на все ограничения, в ходе общения Путина спрашивали о впечатлениях от города, перспективах металлургии, высокой цене на автомобили, поддержке молодых семей и спорте. Откровенные же вопросы, затрагивающие реальные проблемы и экономический кризис, были запрещены.

Что за экономический кризис

Центробанк поднял ключевую ставку до рекордных высот, поэтому кредиты стали неподъемными для бизнеса и обычных людей. Поэтому предприятия вынуждены сворачивать проекты, а покупатели — отказываться от мечты о собственном жилье или автомобиле в кредит.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Владимир Путин решил появиться на публике с пафосной речью о "всенародной поддержке войны" против Украины, похваставшись, что россияне уже якобы "собрали" 54 миллиарда рублей для армии. Но вместо триумфа — опозорился.