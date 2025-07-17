Путін приїхав на завод і влаштував виставу: як журналісти мало не осоромили очільника Кремля

Прямі запитання, що стосуються реальних проблем і складної економічної ситуації, ставити не дозволили

Президент РФ Володимир Путін знову опинився в центрі гучного скандалу. Це сталося під час візиту на Магнітогорський металургійний комбінат (ММК — один із найбільших промислових гігантів Росії), де спілкування з робітниками виявилося ретельно зрежисованим шоу.

Про це пишуть росЗМІ. За даними журналістів, робітникам заздалегідь дали чіткі вказівки, які саме питання можна ставити очільнику Кремля — і ключове, яке турбує більшість громадян і підприємств, просто заборонили.

Один із робітників наважився запропонувати запитання про високу ключову ставку Центробанку Росії, яка різко ускладнила доступ до кредитів і стримує розвиток бізнесу. Проте відповідь була миттєвою й жорсткою: "Ні, ну що відразу про ключову ставку? Навіщо? Адже відповідь очевидна!..", — відповіла керівниця.

Навіть ті питання, які не стосувалися гострих тем, проходили сувору цензуру. Дівчина, яка хотіла поцікавитися в Путіна враженнями від міста, отримала відмову: "Володимир Володимирович у нас уже був. До того ж, я знаю, це запитання вже хотіла поставити інша людина…", — сказала відповідальна. Врешті-решт погодили лише досить "легке" запитання від молодої людини — про те, як Путін розважався у дитинстві. Саме таку "приємну" тему пропустили до обговорення.

Під час підготовки до зустрічі робітників змушували хором повторювати: "Здрастуйте, Володимире Володимировичу", а також демонструвати "завзятість". Того, хто збирався запросити президента на святкування 100-річчя Магнітогорська, закликали бути "бадьорим" і навіть підморгнути. Очевидно, що це була не зустріч із народом, а добре спланований спектакль.

Попри всі обмеження, у ході спілкування Путіна запитували про враження від міста, перспективи металургії, високу ціну на автомобілі, підтримку молодих сімей та спорт. Відверті ж питання, які торкаються реальних проблем і економічної кризи, були заборонені.

Що за економічна криза

Центробанк підняв ключову ставку до рекордних висот, через що кредити стали непідйомними для бізнесу та звичайних людей. Через це підприємства змушені згортати проєкти, а покупці — відмовлятися від мрії про власне житло чи автомобіль у кредит.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Володимир Путін вирішив з'явитися на публіці з пафосною промовою про "всенародну підтримку війни" проти України, похвалившись, що росіяни вже нібито "зібрали" 54 мільярди рублів для армії. Але замість тріумфу — зганьбився.