На лице Путина заметили "украинский след" (фото)

Кому-то он напомнил трезубец, а кому-то – мишень

В четверг, 10 июля, президент Российской Федерации Владимир Путин провел совещание по вопросам образования. При внимательном рассмотрении видео на лбу стареющего диктатора сильно заметна сеточка морщин. Поразительно, но часть из них образовала трезубец.

Интернет-пользователи также увидели герб Украины на лбу правителя Кремля, похожий на клеймо. Мы собрали комментарии подписчиков на эту интересную тему.

Скриншот с видео совещания 10 июля 2025 года

Некоторые комментаторы заметили на лбу у Путина трезубец, что очень их рассмешило. Однако, пожалуй, большая часть украинцев написала о мишени или цели. Кто-то заметил на лбу президента РФ крест.

Как изменилась внешность Путина

Недавно российский лидер появился на публичном мероприятии, где продемонстрировал новый учебник по истории для пятого класса. Его лицо было желтого цвета — будто его кто-то поливал воском.

Примечательно, что российскому президенту уже давно приписывают смертельные болезни. Конкретных доказательств этого нет, но все-таки годы берут свое. На кадрах заметно, что в последнее время внешний вид главы Кремля пострадал еще сильнее: стало больше морщин, а взгляд выглядит пустым.

Путин на презентации учебника 22 июня 2025 года

Напомним, Путину 72 года, и логично, что он, как любой человек в его возрасте, имеет морщины. Но когда они какие-то необычные и появляются буквально за ночь, это выглядит немного странно. Недавно журналисты обнаружили вертикальную морщину на лбу диктатора, которая появилась именно так.

Новую "черту" на лице главы РФ можно увидеть на фото из официальных источников. На снимках, обнародованных ранее, подобной морщины не наблюдалось. Интересно, что лоб Путина изменился буквально за одну ночь.

Скриншот с заседания Совета по поддержке русского языка, 5 июня 2025 года

На встречах, проходивших 2 июня, эта морщина также отсутствовала на фотографиях. Вертикальная линия простирается практически через весь лоб российского диктатора, пересекая поперечные морщинки, и это очень заметно. Зрительно эти линии напоминают крест — как метка.