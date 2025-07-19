Москве не нужны боеспособные ВСУ

Россия решила не принимать предложения США относительно мирного урегулирования ситуации в Украине, поскольку все еще надеется достичь своих целей. И это касается не только захвата территорий, но и уничтожения украинского военного потенциала.

Об этом говорится в материале New York Times. Отмечается, что в Кремле неоднократно говорили, что война будет продолжаться до тех пор, пока Киев не согласится на его требования.

"Его цель — уничтожить военный потенциал Украины, её армию. Если не будет армии — государство будет беззащитно", — заявил независимый российский военный аналитик Валерий Ширяев.

Помимо территориальных и военных требований, Россия также хочет сделать российский язык вторым государственным в Украине и запретить ей становиться частью НАТО. В Киеве подобное считают неприемлемым, однако даже спустя более трех лет полномасштабной войны Москва ни на шаг не отступила от своего ультиматума.

Впрочем, не факт, что захватчики смогут добиться чего-либо, ведь российская экономика уже перегружена, а возможные тарифы США могут и вовсе ее добить. Расходы на оборонку по словам Владимира Путина достигли 6,3% ВВП, из-за чего правительство будет их сокращать в следующие три года. Это непременно ударит по способности вести войну.

По этой же причине в первом полугодии дефицит бюджета достиг 47 миллиардов долларов, а доходы от энергоносителей сократились на 16%. К слову, именно энергоносители составляют около трети доходов бюджета РФ.

У России еще есть около 52,5 миллиарда долларов ликвидных активов, что позволит относительно без проблем дожить до конца года. Однако аналитики считают, что уже в следующем году придется существенно пересмотреть приоритеты расходов, иначе бюджету грозит "катастрофа".

Как сообщалось ранее, экс-посол Украины в США Валерий Чалый рассказывал о том, что если Россия остановится прямо сейчас, то она попросту исчезнет с карты мира.