Няш-мяш Поклонскую атаковали Z-блогеры: она сменила веру и поклоняется деревьям

Бывшие "братья" называют ее "сатанисткой"

Наталья Поклонская – скандальная крымская коллаборантка, которую россияне сделали "прокуроршей" оккупированного Крыма, а затем уволили, порвала с православием и увлеклась язычеством. Свои новые взгляды Поклонская продвигает в соцсетях.

Она делится с подписчиками размышлениями, что "одни религии заменили и вытеснили другие" и со временем они снова меняются местами. При этом Поклонская занимает должность советницы генпрокурора России и некоторых Z-блоггеров раздражает ее позиция, в частности, ее раскритиковал Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

Сама Поклонская заявила, что теперь не имеет ничего против своего прозвища "няш-мяш", а когда-то очень переживала из-за него. По словам Поклонской, теперь она поняла, что это проявление популярности. Прозвище "няш-мяш" Поклонская получила за свою милую внешность и тонкий голосок.

Поклонская активно продвигает свои взгляды в соцсетях. Она поздравляет соотечественников с кельтскими праздниками – Имболк, Самайн. При этом Поклонская не забывает о "связи народов России и Украины", заявляя, что "в нижней части Киева, на Подоле, поклонялись Велесу. Языческий Восточнославянский пантеон богов был для нас единственным, и мы защищали свою землю от набегов иноверцев вместе".

Поклонская теперь ищет истину в природе

Она постит в соцсетях много фото на фоне природы

Ее дреды раздражают пропагандистов

Поклонская увлекается кельтскими верованиями

Перед прошлым Рождеством Поклонская рассказала, как относится к христианству: "Я уважительно отношусь ко всем религиям и культурам, в частности, к христианству, но связей с ним не имею".

"Забыть или вычеркнуть древние пантеоны богов в угоду более поздним монотеистическим религиям — значит обезличить собственное происхождение и выявить невежество и священство", — написала недавно Поклонская в своем Telegram-канале.

Судя по тому, что Поклонская поздравляет россиян с кельтскими праздниками, ей близки именно эти верования. Кельты, как и многие другие древние народы верили во многих богов. Они поклонялись различным божествам, олицетворяющим силы природы и верили, что духи населяют деревья, реки, горы и другие природные объекты. Они глубоко чтили природу и ее силы.

Ранее Поклонская была страстной православной

Ранее она публично и активно заявляла о своей вере и часто демонстрировала религиозность. Поклонская участвовала в церковных богослужениях и крестных шествиях.

Поклонская в православном храме

Ранее в интервью и публичных выступлениях она неоднократно выражала свою преданность православию и его роли в жизни общества. Также она часто отмечала важность традиционных ценностей.

РПЦ обвинила Поклонскую в сатанизме

В ноябре 2024 года Наталья Поклонская опубликовала "языческую" фотосессию и поздравила россиян с давним кельтским праздником Самайн. Экс-прокурор нарядилась ведьмой и устроила тематическую фотосъемку, которой поделилась в соцсетях. Это вызвало бурную реакцию в московских церковных кругах.

Например, епископ РПЦ Иосиф в эфире православного пропагандистского телеканала "Спас" заявил, что ему "печально наблюдать" за человеком, у которого "деформируется сознание". По его словам, Поклонская отказалась от православия, обратилась к сатанизму и "бесовской силе".

Что известно о "няш-мяш"

Наталья Поклонская родилась в Луганской области в семье простых рабочих в 1980 году. В 2002 году окончила филиал Национального университета внутренних дел в Евпатории и начала работать в органах прокуратуры Украины. Однако после аннексии Крыма Россией поддержала оккупантов и начала работать на них в Крыму.

Генеральным прокурором Крыма Поклонская пробыла очень мало – с 11 по 17 марта 2014 года. Также она являлась депутатом Госдумы РФ, а также занимала должности в Министерстве иностранных дел и российских органах прокуратуры. С 14 июня 2022 года занимает должность советника генпрокурора России.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о дочери Натальи Поклонской и ее отце. Она родила девочку в 25 лет.