Няш-мяш Поклонську атакували Z-блогери: вона змінила віру та поклоняється деревам

Колишні "брати" називають її "сатаністкою"

Наталія Поклонська – скандальна кримська колаборантка, яку росіяни зробили "прокуроркою" окупованого Криму, а потім звільнили, порвала з православ'ям та захопилася язичництвом. Свої нові погляди Поклонська просуває у соцмережах.

Вона ділиться з підписниками роздумами, що "одні релігії замінили та витіснили інші" й з часом вони знову міняються місцями. При цьому Поклонська обіймає посаду радниці генпрокурора Росії й деяких Z-блогерів дратує її позиція, зокрема її розкритикував Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

Сама Поклонська заявила, що тепер не має нічого проти свого прізвиська "няш-мяш", а колись дуже переймалася через нього. За словами Поклонської, тепер вона зрозуміла, що це — прояв популярності. Прізвисько "няш-мяш" Поклонська отримала за свою милу зовнішність та тонкий голосок.

Поклонська активно просуває свої погляди у соцмережах. Вона вітає співвітчизників з кельтськими святами — Імболк, Самайн. При цьому Поклонська не забуває про "зв'язок народів Росії та України", заявляючи, що "у нижній частині Києва, на Подолі, шанували Велеса. Язичницький Східнослов'янський пантеон богів був для нас єдиний, і ми захищали свою землю від набігів іновірців разом".

Поклонська тепер шукає істину у природі

Вона постить у соцмережах багато фото на фоні природи

Її дреди дратують пропагандистів

Поклонська захоплюється кельтскими віруваннями

Перед минулим Різдвом Поклонська розповіла, як ставиться до християнства: "Я шанобливо ставлюся до всіх релігій та культур, зокрема християнства, але зв'язків з ним не маю".

"Забути або викреслити древні пантеони богів на догоду пізнішим монотеїстичним релігіям — значить знеособити власне походження і виявити невігластво і святенництво", — написала нещодавно Поклонська у своєму Telegram-каналі.

Судячи з того, що Поклонська вітає з кельтськими святами, їй близькі саме ці вірування. Кельти, як і багато інших давніх народів вірили в багатьох богів. Вони поклонялися різним божествам, які уособлювали сили природи та вірили, що духи населяють дерева, річки, гори та інші природні об'єкти. Вони глибоко шанували природу та її сили.

Раніше Поклонська була палкою православною

Раніше вона публічно та активно заявляла про свою віру і часто демонструвала релігійність. Поклонська брала участь у церковних службах та хресних ходах.

Поклонська в православному храмі

Раніше в інтерв'ю та публічних виступах вона неодноразово висловлювала свою відданість православ'ю та його ролі у житті суспільства. Також вона часто наголошувала на важливості традиційних цінностей.

РПЦ звинуватила Поклонську у сатанізмі

У листопаді 2024 року Наталія Поклонська опублікувала "язичницьку" фотосесією та привітала росіян із давнім кельтським святом Самайн. Експрокурорка нарядилася відьмою та влаштувала тематичну фотозйомку, якою поділилася у соцмережах. Це викликало бурхливу реакцію у московських церковних колах.

Наприклад, єпископ РПЦ Йосип в ефірі православного пропагандистського телеканалу "Спас" заявив, що йому "сумно спостерігати" за людиною, у якої "деформується свідомість". За його словами, Поклонська відмовилася від православ’я, звернулася до сатанізму та до "бісової сили".

Що відомо про "няш-мяш"

Наталія Поклонська народилася на Луганщині в сім’ї простих робітників у 1980 році. У 2002 закінчила філію Національного університету внутрішніх справ у Євпаторії та почала працювати в органах прокуратури України. Проте після анексії Криму Росією, підтримала окупантів і почала працювати на них у Криму.

Генеральним прокурором Криму Поклонська пробула дуже мало — з 11 по 17 березня 2014 року. Також вона була депутатом Держдуми РФ, а також обіймала посади в Міністерстві закордонних справ та російських органах прокуратури. З 14 червня 2022 року обіймає посаду радника генпрокурора Росії.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про дочку Наталії Поклонської та її батька. Вона народила дівчинку у 25 років.