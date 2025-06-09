Впервые F-16 сбил "сушку". Сколько у России еще осталось и какая стоимость самолета

Уничтожен на Курском направлении

Сбиение украинскими войсками истребителем F-16 российского Су-35 вызвало большую волну обсуждений. Ведь западный борт впервые уничтожил "сушку".

"Телеграф" расскажет, что особенного в самолетах Су-25 и сколько стоит один борт. Отметим, что приземление российского борта состоялось 7 июня.

"Сбитый Су-35 в Курской области был уничтожен украинским F-16 с помощью ракеты "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM, дальность которой 160 км", — сообщил бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий сказал в эфире Радио NV.

Су-35 – это один из самых современных российских многоцелевых истребителей четвертого поколения. Он разработан на основе Су-27. "Сушка" предназначена для перехвата и уничтожения в дальних и ближних боях всех классов воздушных целей. Россияне часто используют ее для ударов по наземным и надводным объектам.

Добавим, что Кремль часто говорил, что Су-25 нет аналогов, разве что американский самолет пятого поколения F-22. Однако, как показывает опыт "приземлений", это не так.

Характеристика Су-35

Экипаж – 1 человек,

Боевая нагрузка – 8000 кг,

Максимальная скорость – 1400 км/ч у земли, 2500 км/ч на высоте,

Крейсерская скорость 800-950 км/ч (0,75-0,9 М),

Максимальная высота – 20 000 м,

Дальность полета – 3400 км без дозаправки, 6300 км с одной дозаправкой,

Боевой радиус – 1600 км,

Быстроподъемность – 19,5 км/мин

Цена и сколько осталось

По разным данным, стоимость одного истребителя Су-35 колеблется от $98 млн до $104 млн. При этом точное количество этих бортов в России не назовают. Однако есть данные, что "сушок" примерно 100 единиц. Общее количество заявленных Украиной сбитых Су-35/-35S составляет не менее 6 единиц.

Заметим, что украинцы часто называют Су-35 и другие подобные истребители "сушками" именно из-за их названия. Еще иногда встречается наименование "Фланкер", оно образовано от обозначения НАТО названия класса "Flanker".

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько в России осталось МиГ-31К, с которых запускают гиперзвуковые "Кинжалы".