Впервые F-16 сбил "сушку". Сколько у России еще осталось и какая стоимость самолета
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Уничтожен на Курском направлении
Сбиение украинскими войсками истребителем F-16 российского Су-35 вызвало большую волну обсуждений. Ведь западный борт впервые уничтожил "сушку".
"Телеграф" расскажет, что особенного в самолетах Су-25 и сколько стоит один борт. Отметим, что приземление российского борта состоялось 7 июня.
"Сбитый Су-35 в Курской области был уничтожен украинским F-16 с помощью ракеты "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM, дальность которой 160 км", — сообщил бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий сказал в эфире Радио NV.
Су-35 – это один из самых современных российских многоцелевых истребителей четвертого поколения. Он разработан на основе Су-27. "Сушка" предназначена для перехвата и уничтожения в дальних и ближних боях всех классов воздушных целей. Россияне часто используют ее для ударов по наземным и надводным объектам.
Добавим, что Кремль часто говорил, что Су-25 нет аналогов, разве что американский самолет пятого поколения F-22. Однако, как показывает опыт "приземлений", это не так.
Характеристика Су-35
- Экипаж – 1 человек,
- Боевая нагрузка – 8000 кг,
- Максимальная скорость – 1400 км/ч у земли, 2500 км/ч на высоте,
- Крейсерская скорость 800-950 км/ч (0,75-0,9 М),
- Максимальная высота – 20 000 м,
- Дальность полета – 3400 км без дозаправки, 6300 км с одной дозаправкой,
- Боевой радиус – 1600 км,
- Быстроподъемность – 19,5 км/мин
Цена и сколько осталось
По разным данным, стоимость одного истребителя Су-35 колеблется от $98 млн до $104 млн. При этом точное количество этих бортов в России не назовают. Однако есть данные, что "сушок" примерно 100 единиц. Общее количество заявленных Украиной сбитых Су-35/-35S составляет не менее 6 единиц.
Заметим, что украинцы часто называют Су-35 и другие подобные истребители "сушками" именно из-за их названия. Еще иногда встречается наименование "Фланкер", оно образовано от обозначения НАТО названия класса "Flanker".
Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько в России осталось МиГ-31К, с которых запускают гиперзвуковые "Кинжалы".