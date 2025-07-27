Вместо парада - рой дронов: Ленинградская область содрогнулась от крупнейшей атаки с начала войны (видео)

В Санкт-Петербурге практически перестал работать мобильный интернет

В воскресенье, 27 июля, Ленинградскую область атаковали более десяти украинских беспилотников. До этого с воздушными атаками такой интенсивности регион не сталкивался.

Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко. Примечательно, что украинские беспилотники атаковали Ленинградскую область в день ВМФ, когда должен был пройти военно-морской парад, отмененный по соображениям безопасности.

Жители области пишут о звуках взрывов. В Санкт-Петербурге практически перестал работать мобильный интернет.

Российские Telegram-каналы сообщают, что в области по украинским беспилотникам работает противовоздушная оборона. Более десятка дронов якобы уничтожено в Ленинградской области, а обломки сбитого БПЛА стали причиной пожара в Ломоносовском районе.

В аэропорту Пулково – очередная серия авиационного коллапса. Из-за введения в действие плана "Ковер" задерживаются на вылет 49 рейсов и ещё 62 самолета на прилет.

Напомним, 20 июля в аэропорту Шереметьево было отменено более 100 рейсов, еще 75 задерживалось из-за "опасности в воздухе" на фоне массированной атаки украинских ударных беспилотников.

Люди были вынуждены сутками находиться в помещении и спать на полу. Из-за большого количества скопившихся пассажиров, было сложно даже просто пройти из одного конца холла в другой. Сотрудники аэропорта начали выдавать воду и матрасы.