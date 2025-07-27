Замість параду — рій дронів: Ленінградська область здригнулася від найбільшої атаки з початку війни (відео)
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У Санкт-Петербурзі практично перестав працювати мобільний інтернет
У неділю, 27 липня, Ленінградську область атакували понад десять українських безпілотників. До цього з повітряними атаками такої інтенсивності регіон не стикався.
Про це повідомив губернатор Олександр Дрозденко. Примітно, що українські безпілотники атакували Ленінградську область у день ВМФ, коли мав пройти військово-морський парад, скасований з міркувань безпеки.
Жителі регіону пишуть про звуки вибухів. У Санкт-Петербурзі практично перестав працювати мобільний інтернет.
Російські Telegram-канали повідомляють, що в області по українських безпілотниках працює протиповітряна оборона.
В аеропорту Пулково – чергова серія авіаційного колапсу. Через введення в дію плану "Килим" затримуються на виліт 49 рейсів та ще 62 літаки на приліт.
Нагадаємо, 20 липня в аеропорту Шереметьєво було скасовано понад 100 рейсів, ще 75 затримувалося через "небезпеку в повітрі" на тлі масованої атаки українських ударних безпілотників.
Люди були змушені цілодобово перебувати у приміщенні та спати на підлозі. Через велику кількість пасажирів, що скупчилися, було складно навіть просто пройти з одного кінця холу в інший. Співробітники аеропорту почали видавати воду та матраци.