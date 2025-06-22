Россия припугнула передачей Ирану ядерного оружия. Стоит ли обращать внимание на угрозы Москвы?

Чем грозит миру обида Путина на отказ от его предложения о посредничестве?

Россия отреагировала на американские авиаудары по иранским ядерным объектам на нескольких уровнях. Официальное заявление было сделано через МИД, который дал понять, что Москва намерена выступить против действий США на заседании Совета Безопасности ООН. В то же время зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил о "готовности ряда стран" передать Тегерану ядерное оружие.

Бывший советник российской делегации при ООН в Женеве Борис Бондарев в комментарии для "Агентства" отметил, что удары США свидетельствуют об отказе от предложенного Москвой посредничества в урегулировании конфликта с Ираном, что, по его словам, заставило Владимира Путина занять более жёсткую позицию по отношению к США.

МИД РФ выступил с жестким заявлением

Внешнеполитическое ведомство РФ "решительным образом осудило" действия США, назвав их "новым витком опасной эскалации, чреватой дальнейшим подрывом региональной и глобальной безопасности".

В заявлении подчеркивается: "Безответственное решение подвергнуть ракетно-бомбовым ударам территорию суверенного государства <…> грубо нарушает международное право, устав ООН, резолюции Совета безопасности ООН, который ранее однозначно квалифицировал подобные акции как недопустимые. Вызывает особую тревогу, что удары осуществила страна, являющаяся постоянным членом Совета безопасности".

Также в министерстве заявили, что на происходящее в Иране "обязан отреагировать и Совет безопасности ООН". "Необходимо коллективно отвергнуть конфронтационные действия США и Израиля", — говорится в документе. До этого Тегеран уже обратился с запросом о проведении экстренного заседания Совбеза.

Не обошлось без российских сенаторов

С резкой критикой американских действий выступили и российские сенаторы. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал удары по Ирану "чудовищной ошибкой режима Трампа".

"Ирак, Ливию и теперь Иран разбомбили только потому, что у них не было возможности ответить. Ответить оружием массового уничтожения", — написал он.

А глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов указал на "крайне тревожное совпадение" даты ударов — 22 июня, в День памяти и скорби, когда началась Великая Отечественная война. Таким образом, он фактически воспроизвел риторику Z-блогеров, сравнивших действия США с нападением Гитлера на СССР.

Медведев угрожал, а Путин решил встретиться с главой МИД Ирана

Медведев, в свою очередь, подчеркнул, что "абсолютное большинство стран мира против действий Израиля и США", а также добавил, что "ряд стран готов напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект".

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в воскресенье сообщил о предстоящей встрече с Владимиром Путиным в понедельник и напомнил о "стратегическом партнерстве" с Москвой.

К чему это все приведет?

Жесткая риторика российской дипломатии, стала ответом Путина на отказ США и Израиля от его посреднических инициатив в иранском вопросе.

"Очевидно, что Путин расстроился, что Трамп и Нетаньяху отвергли его посреднические усилия, потому что он [Путин – ред.] мог это воспринимать как потенциальный трек для торговли с Трампом — обмен посредничества с Ираном на уступки США по Украине", — считает Бондарев.

По его словам, именно эта неудача заставила Путина занять более жесткую линию поведения. Также нужно учитывать, что глава Кремля заинтересован в партнерской поддержке Ирана, поставках иранских беспилотников, ракет и другого вооружения. Кроме того, в Иране у Путина есть и бизнес-интересы.

Дипломат утверждает, что после вступления США в военный конфликт с Ираном Россия, вероятно, усилит давление на Вашингтон на уровне Совбеза ООН.

"Некую оппозицию США в Совбезе Путин снова может пробовать продать Трампу в обмен на что-нибудь по Украине", — пояснил он.

При этом заявление Медведева о передаче Ирану ядерного оружия Бондарев считает не более чем попыткой запугивания. "Ни на кого [конкретно из стран, готовых передать Ирану ядерное оружие – ред.] Медведев не намекает, щеки надувает", — сказал дипломат.

Напомним, американские бомбардировщики нанесли удары по ядерным объектам Ирана и теперь мир ждет ответа от Тегерана. Не исключено, что таковым будет перекрытие Ормузского пролива, через который проходит 20% всего мирового трафика нефти.