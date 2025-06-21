Путин еще играет в миротворца, Медведев уже назвал условие ядерного удара. Свежие заявления из Кремля

Говорили и о войне на Ближнем Востоке

Глава России Владимир Путин считает, что Украина заслуживает лучшей судьбы, "чем быть инструментом в руках третьих сторон". Однако здесь речь идет не о посягательстве Кремля, а о "плохом влиянии" Запада на Киев.

Об этом заявил Путин в интервью Sky News Arabia. В то же время, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев начал угрожать ядеркой. "Телеграф" собрал самые главные заявления политиков.

Что сказал Путин в интервью:

Украина заслуживает лучшей судьбы, чем быть инструментом в руках третьих сторон;

Украина должна объявить нейтралитет — не вооружаться ядерным оружием и не вступать в иностранные альянсы;

При урегулировании "украинского конфликта" необходимо обеспечить права россиян и пророссийских жителей;

Киеву следует преследовать национальные интересы, а не интересы "марионеточных режимов" против РФ;

Украине следует признать результаты референдумов в четырех регионах.

Не промолчал Путин и о войне Ирана и Израиля, подчеркнув, что Москва поддерживает право Ирана использовать ядерную энергию в мирных целях. Путин также призвал обе стороны проявить гибкость, чтобы начать и успешно провести переговоры.

"Международное агентство по атомной энергии не нашло доказательств, указывающих на то, что Иран имеет такое оружие или стремится его приобрести", — говорит глава Кремля.

Что заявил Медведев

Он подчеркнул, что заявления Украины о создании ядерного оружия — опасная провокация, которую в России воспринимают как "лай собак". Кроме того, Медведев в очередной раз оскорбил Киев и украинскую власть в целом. По его словам, Россия может быстро "расширить" зону отчуждения в Чернобыле на территории Украины.

"Вся эта заварушка между Израилем и Ираном нашим делам очевидно не вредит. Большинство американцев даже не знает, где находится Украина, а команда Трампа, которая вовсе не горит желанием тратить деньги на чужой им конфликт, теперь очень напряжена. Ведь здесь другое дело – родной Израиль. Ну вот теперь пусть и разбираются с любимым детищем", — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ядерная угроза на Ближнем Востоке играет на руку Путину.