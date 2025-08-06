Уиткофф - это "фиксик"? Перед встречей с Путиным с ним произошел курьез (видео)

Даже главная пропагандистка страны не удержалась от комментария по поводу этой нелепой ситуации

В среду, 6 августа, в Москву прибыл спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, чтобы встретиться с главой Кремля Владимиром Путиным. Его визит не обошелся без курьезов.

Перед встречей с Путиным Уиткофф прогулялся по парку "Зарядье" вместе с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым и позавтракал в ресторане "Восход". И все бы ничего, но проводили спецпредставителя к автомобилю в Кремль под песню "Часики идут" из мультфильма "Фиксики".

Забавное видео распространилось в социальных сетях.

Обратила внимание на необычное музыкальное сопровождение даже одна из главных пропагандисток страны — Ольга Скабеева. В своем Telegram-канале она опубликовала фрагмент видео, на котором слішна мультяшная песня.

Справка: "Фиксики" (от англ. to fix — "чинить, исправлять") — российский компьютерный мультипликационный сериал. Создан по мотивам повести Эдуарда Успенского "Гарантийные человечки". Мультсериал рассказывает о приключениях маленьких человечков — фиксиков, которые живут внутри различных приборов и техники, содержат её в порядке и отлично знают, что и как устроено.

Фиксики. Фото: скриншот YouTube

Фиксики. Фото: скриншот YouTube

В размещенных выше видео можно услышать песню из этого мультсериала под названием "Часики идут". Так она звучит в оригинале:

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Путин приехал на завод и устроил спектакль, а журналисты чуть не опозорили главу Кремля.