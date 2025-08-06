Віткофф — це "фіксік"? Перед зустріччю з Путіним з ним стався курйоз (відео)

Навіть головна пропагандистка країни не втрималася від коментарів щодо цієї безглуздої ситуації

У середу, 6 серпня, до Москви прибув спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф, щоб зустрітися з главою Кремля Володимиром Путіним. Його візит не обійшовся без курйозів.

Перед зустріччю з Путіним Віткофф прогулявся парком "Заряддя" разом із головою Російського фонду прямих інвестицій Кирилом Дмитрієвим і поснідав у ресторані "Схід". І все б нічого, але проводили спецпредставника до автомобіля до Кремля під пісню "Часики" із мультфільму "Фіксикі".

Кумедне відео поширилося у соціальних мережах.

Звернула увагу на незвичайний музичний супровід навіть одна з головних пропагандисток країни Ольга Скабеєва. У своєму Telegram-каналі вона опублікувала фрагмент відео, на якому чути мультяшну пісню.

Довідка: "Фіксики" (від англ. To fix — "лагодити, виправляти") — російський комп’ютерний мультиплікаційний серіал. Створено за мотивами повісті Едуарда Успенського "Гарантійні чоловічки". Мультсеріал розповідає про пригоди маленьких чоловічків — фіксиків, які живуть усередині різних приладів і техніки, містять її в порядку і добре знають, що і як влаштовано.

Фіксіка. Фото: скріншот YouTube

Фіксіка. Фото: скріншот YouTube

У розміщених вище відео можна почути пісню з цього мультсеріалу під назвою "Часики идут". Так вона звучить в оригіналі:

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Путін приїхав на завод і влаштував виставу, а журналісти мало не зганьбили голову Кремля.