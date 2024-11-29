Дружественный огонь. В России свои же обстреляли пролетавший над нефтезаводом кукурузник (видео)

Борт превратился в решето

В России охрана нефтеперерабатывающего завода "Газпрома" открыла огонь по самолету АН-2, ведь перепутала его с украинским дроном.

Об этом пишут росСМИ. Отмечается, что самолет Ан-2 попал под обстрел во время планового полета в Салават (Башкортостан).

Инцидент произошел вечером 26 ноября, тогда борт авиакомпании "РосАвиа" вылетел из Уфы. В самолете находились пилот и инструктор.

Как отмечают источники, основной целью был облет теплотрассы и проведение инфракрасной съемки. Этот полет и маршрут были согласованы с военным руководством. Однако во время пролета над нефтехимическим заводом его обстреляли.

Борт получил серьезные повреждения, у него началась утечка топлива. Тогда командование решило вернуться в Уфу, так и не выполнив задание. Через 40 минут после обстрела самолет сел в местном аэропорту.

В сети уже публикуют видео с едва не погибшим членом экипажа. Так как пули прошили насквозь его одежду, но не задели самого мужчину. При осмотре в фюзеляже самолета было обнаружено три отверстия от пуль.

РосСМИ пишут, что после обстрела самолет превратился в решето, но экипаж не пострадал. Отмечается, что в корпусе борта десятки следов от пуль, а на крыле — огромная дыра.

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