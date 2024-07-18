Российская ПВО всех разогнала? Как в разгар сезона выглядит пляж Севастополя (видео)

Раньше здесь было много отдыхающих

Во временно оккупированном россиянами Крыму курортный сезон сейчас в самом разгаре. Однако на популярных пляжах не заметно наплыва отдыхающих.

Такая же ситуация сложилась и на одном из самых популярных пляжей Севастополя — Учкуевка, над которым российские военные в июне сбили ракету. Он находится в Нахимовском районе Севастополя.

Telegram-канал "Крымский ветер" опубликовал видео с пляжа. На нем можно увидеть, что там почти нет людей. Также видно, что в одном из местных кафе отсутствуют посетители. В то же время на видео видно, что погода во время съемки была отличная.

Следует отметить, что раньше на этом пляже было много отдыхающих. Этому способствовало его удобное расположение.

Учкуевка на карте

Напомним, 23 июня российская противовоздушная оборона сбила ракету ATACMS над пляжем в Севастополе. Из-за этого 124 человека получили ранения, а пятеро погибли.

Ранее "Телеграф" писал, что все украинские курортные города в оккупации пустуют без туристов и страдают от халатности местных властей. Не стал исключением и Бердянск, где кроме разрухи пляжи атакуют медузы.