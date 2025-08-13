Была важным местом во времена холодной войны. Что известно о военной базе, где встретятся Трамп и Путин

Трамп уже посещал ее во время прошлой каденции

Встреча Трампа и Путина 15 августа, по данным западных СМИ, пройдет на базе Воздушных сил и армии США Элмендорф-Ричардсон вблизи города Анкоридж на Аляске. На базе расположены штаб-квартиры Аляскинского командования США, 11 Воздушных сил, 11-й воздушно-десантной дивизии и Аляскинского региона командования аэрокосмической обороны Северной Америки.

Joint Base Elmendorf-Richardson (JBER) – это объединенная межвидовая военная база Воздушных сил и армии США. Она была создана в 2010 году после решения комиссии министерства обороны США по вопросам закрытия и оптимизации военных баз.

Ее название совмещает имена двух видных военных деятелей. Капитана Гью Мерле Эльмендорф — пионера авиации, погибшего во время испытательного полета в 1933 году, и бригадного генерала армии США Уилдса Престона Ричардсона — участника Первой мировой войны, интервенции в СоветскуюРоссию, исследователя и географа Аляски.

База Воздушных сил и армии США Элмендорф-Ричардсон

База играет ключевую роль в обеспечении национальной безопасности США в арктическом регионе. Она является важнейшим элементом системы воздушной обороны Северной Америки NORAD.

Военная база Элмендорф-Ричардсон является главным местом базирования для:

Командования США "Аляска"

Объединенной оперативной группы "Аляска"

11-й воздушной армии/Аляскинского региона NORAD

673-го крыла аэродромного обеспечения

3-го авиакрыла

176-го авиакрыла

4-й воздушно-десантной бригады 25-й пехотной дивизии

других военных формирований и подразделений обеспечения

База является важным элементом обороны США

База с высоты

Авиабаза Элмендорф играла важную роль во времена холодной войны

Холодная война — период глобальной геополитической, экономической и идеологической конфронтации между СССР и его союзниками, с одной стороны, и США и их союзниками — с другой. Она продолжалась с середины 1940-х до начала 1990-х годов.

Из-за близости Элмендорфа и Аляски к Советскому Союзу через Полярный круг, присутствие ВВС в Эльмендорфе было особенно важно для национальной обороны во время углубления холодной войны. Авиабаза Элмендорф, вошедшая в 2019 году в объединенную JBER, традиционно являлась важным геостратегическим пунктом для дипломатических и военных встреч, особенно в контексте отношений с Россией.

Визиты президентов США

Президент США Джеральд Форд дважды был на Аляске: 17 ноября 1974-го и 29 ноября 1975-го. Он посетил базу Элмендорф. В 2009 году Барак Обама оказался на базе Элмендорф для дозаправки своего самолета.

Президент Дональд Трамп на своем первом сроке посетил базу Элмендорф-Ричардсон 28 февраля 2019 года. Он встретился с военнослужащими по возвращении с саммита в Ханое, Вьетнам.

Трамп на базе в 2019 году

Как сообщал Телеграф, встреча Трампа и Путина на Аляске запланирована на 15 августа. Главы США и России встретятся, чтобы обсудить пути прекращения войны между РФ и Украиной. В Белом доме уверяют, что каких-либо соглашений на этой встрече не будет – глава Белого дома хочет посмотреть на позиции российского правителя.

Как сообщал " Телеграф ", вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что от возможного соглашения будут недовольны все стороны. По его словам, на встрече с Путиным Трамп попытается убедить его сесть за стол переговоров.