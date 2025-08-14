Путинская нефтекачка разваливается: дроны ударили в самое больное место (карты, фото со спутника)

Станция находится в Брянской области

В ночь на 13 августа был нанесён удар по нефтеперекачивающей станции "Унеча", которая используется для обеспечения российских войск топливом.

Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ. Было поражено здание подпорной насосной станции, после чего возник масштабный пожар. Также зафиксированы взрывы в районе резервуарного парка и на участках, где размещены магистральные и подпорные насосы.

По информации Telegram-канала Dnipro Osint, спутниковые снимки показывают большие следы от пожара вблизи подпорной насосной станции, что делает её дальнейшее функционирование невозможным. "Унеча" обеспечивает транспортировку нефти сразу для двух нефтепроводов и имеет годовую пропускную способность около 60 миллионов тонн сырья.

Спутниковые снимки станции "Унеча" после удара

У Украины "есть карты"

Нефтеперекачивающая станция является ключевым узлом в системе экспорта российской нефти на запад через нефтепровод "Дружба". Об этом в своём сообщении сообщил военный эксперт и бывший советник министра обороны Алексей Копытко.

Станция находится в управлении компании "Транснефть", которую возглавляет бывший начальник Владимира Путина в Дрездене Николай Токарев, и является стратегической развилкой трёх потоков нефти. Один из них — Балтийская трубопроводная система-2 (БТС-2), ведущая к порту Усть-Луга, который переваливает около 20% российской нефти, идущей через порты, и входит в тройку крупнейших нефтетерминалов РФ.

Станция "Унеча" на карте Брянской области РФ

По словам Копытко, в январе 2025 года украинские беспилотники уже выводили из строя другую станцию БТС-2 в Андреаполе, что тогда привело к остановке загрузки на Усть-Луге на несколько дней. Предыдущая атака на "Унечу" состоялась 6 августа, но была менее эффективной. Вторая же, осуществлённая в ночь на 13 августа, судя по обнародованным видео, оказалась значительно более результативной.

Схема нефтепровода "Дружба"

Эксперт считает, что этот удар решает сразу три задачи:

демонстрирует способность Украины наносить ощутимый ущерб российской инфраструктуре накануне переговоров в Анкоридже;

сигнализирует о готовности симметрично отвечать на атаки РФ по украинским энергетическим объектам;

ставит под сомнение надёжность поставок нефти через Усть-Лугу, увеличивая расходы и нанося экономический ущерб России.

"В целом у Украины есть "карты", которые нельзя игнорировать", – подытожил эксперт.

Венгрия уже начала шантажировать Украину

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто раскритиковал удар Украины по нефтеперекачивающей станции "Унеча" в Брянской области РФ и заявил, что это создаёт риски для энергетической безопасности его страны.

По его словам, "Венгрия сейчас является поставщиком электроэнергии номер один для Украины, без нас украинская энергетическая безопасность была бы значительно менее стабильной". Министр подчеркнул, что считает "особенно досадным" удар по инфраструктуре нефтепровода "Дружба", по которому Венгрия получает сырую нефть.

Петер Сийярто / Facebook

Сийярто призвал Киев "не подвергать опасности энергоснабжение Венгрии и прекратить атаковать пути доставки энергии" в страну.

Каковы последствия удара

После удара по нефтеперекачивающей станции "Унеча" был зафиксирован масштабный пожар и взрывы на объекте.

Общая протяжённость ЛПДС "Унеча" составляет около 9 тысяч километров. Станция ежегодно способна прокачивать до 60 миллионов тонн сырья и обеспечивает транспортировку нефти по двум магистральным трубопроводам. Через этот объект осуществляется поставка топлива в несколько регионов России, а также на экспорт. Украинские военные отметили, что инфраструктура используется Россией для обеспечения топливом армии в войне против Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что российский режим столкнулся с резким снижением поставок нефти в Индию после введения президентом США Дональдом Трампом пошлин против Нью-Дели, что ударило по основным источникам дохода Москвы. Сейчас Россия пытается переориентировать экспорт нефти на другие рынки.