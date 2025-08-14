Поджог засчитан: Сийярто в истерике из-за удара дронов по нефтепроводу "Дружба"

Венгерский министр решил попытаться шантажировать Киев

Удар Украины по распределительному узлу нефтепровода "Дружба" в Брянской области России вызвал истерику в Венгрии. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил негодование и даже попытался шантажировать Украину.

В своем сообщении на Facebook Сийярто заявил, что Украина якобы поставила под угрозу безопасность энергоснабжения Венгрии. Также венгерский министр решил попытаться шантажировать Киев, заявляя, что Венгрия, мол, сейчас является "поставщиком номер один" для Украины. Отметим, в этом имеется доля истины — в 2024 году на Венгрию пришлось 40% поставок электричества в Украину.

"Украинская энергетическая безопасность стала бы весьма нестабильной без Венгрии… В этом контексте последний удар Украины по нефтепроводу "Дружба", который поставляет Венгрии сырую нефть и играет ключевую роль в энергетической безопасности нашей страны, особенно возмутителен", — осмелился заявить Сийярто.

Министр требует от Украины "не ставить под угрозу безопасность энергоснабжения Венгрии". Также в ход пошли очередные сказки о том, что это война, к которой режим Виктора Орбана, дружественный к российскому правителю Владимиру Путину, якобы не имеет отношения.

"И прекратить атаковать пути поставки энергии в Венгрию во время войны, к которой мы, венгры, не имеем никакого отношения", — заявил Сийярто.

Напомним, что в ночь на 13 августа дроны атаковали город Унеча и его окрестности в Брянской области РФ. По предварительным данным, целью атаки стала линейная производственно-диспетчерская станция "Унеча" в селе Высокое. ЛПДС "Унеча нефтепровода "Дружба" уже была под ударами 6 августа.

ЛПДС "Унеча" — один из важнейших пунктов на ветке нефтепровода. Фактически он дает возможность поставлять нефть по трем направлениям — в Польшу, Германию и Центральную Европу через Мозырь. Вывод "Унечи" из строя прекращает эти поставки. Именно поэтому так сильно возбудился Сийярто.

"Телеграф" напоминает, что Венгрия занимает враждебную к Украине позицию. В частности, венгерский премьер Виктор Орбан – последовательный сторонник российского правителя Владимира Путина. Друг Путина неоднократно требовал начать прямые переговоры ЕС и России и угрожал блокировать вступление Украины в Евросоюз — что в конце концов и сделал. Также Орбан постоянно распространяет ложь об Украине и делает откровенно антиукраинские заявления. К тому же Орбан максимально коррумпирован, из-за чего постоянно происходят скандалы.

Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко отметил, что Украина и Европейский Союз могут предпринять неформальные, но очень действенные меры против Венгрии, которая фактически блокирует евроинтеграционный курс Украины. Реакция Киева вообще должна быть очень жесткой, нельзя играть с Будапештом в "деликатность".

Интересный факт, что, несмотря на позицию Венгрии, Украина заявила, что ожидает начала переговоров о вступлении в ЕС, демонстративно игнорируя факт блокирования со стороны Будапешта. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и президент Евросовета Антониу Кошта также выступили за начало переговоров. Мнение Венгрии в этом вопросе, очевидно, учитывать не собираются.