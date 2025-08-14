Путінська нафтокачка розвалюється: дрони вдарили в найболючіше місце (мапи, фото з супутника)

Станція знаходиться у Брянській області

У ніч на 13 серпня було завдано удару по нафтоперекачувальній станції "Унеча", яка використовується для забезпечення російських військ паливом.

Про це повідомили у прес-службі Генерального штабу ЗСУ. Було вражено будівлю підпірної насосної станції, після чого виникла масштабна пожежа. Також зафіксовано вибухи в районі резервуарного парку та на ділянках, де розміщені магістральні та підпірні насоси.

За інформацією Telegram-каналу Dnipro Osint, супутникові знімки показують великі сліди від пожежі поблизу підпірної насосної станції, що робить її подальше функціонування неможливим. "Унеча" забезпечує транспортування нафти одразу для двох нафтопроводів та має річну пропускну спроможність близько 60 мільйонів тонн сировини.

Супутникові знімки станції "Унеча" після удару

Україна має карти

Нафтоперекачувальна станція є ключовим вузлом у системі експорту російської нафти на захід через нафтопровід "Дружба". Про це повідомив військовий експерт і колишній радник міністра оборони Олексій Копитко.

Станція знаходиться в управлінні компанії "Транснефть", яку очолює колишній начальник Володимира Путіна в Дрездені Микола Токарєв, і є стратегічним розвилкою трьох потоків нафти. Один з них — Балтійська трубопровідна система-2 (БТС-2), що веде до порту Усть-Луга, який перевалює близько 20% російської нафти, що йде через порти, і входить до трійки найбільших нафтотерміналів РФ.

Станція "Унеча" на карті Брянської області РФ

За словами Копитка, у січні 2025 року українські безпілотники вже виводили з ладу іншу станцію БТС-2 в Андреаполі, що тоді призвело до зупинки завантаження на Усть-Лузі на кілька днів. Попередня атака на "Унечу" відбулася 6 серпня, але була менш ефективною. Друга ж, здійснена в ніч на 13 серпня, судячи з оприлюднених відео, виявилася значно результативнішою.

Схема нафтопроводу "Дружба"

Експерт вважає, що цей удар вирішує одразу три завдання:

демонструє здатність України завдавати відчутних збитків російській інфраструктурі напередодні переговорів в Анкориджі;

сигналізує про готовність симетрично відповідати на атаки РФ щодо українських енергетичних об’єктів;

ставить під сумнів надійність постачання нафти через Усть-Лугу, збільшуючи витрати і завдаючи економічних збитків Росії.

"Загалом Україна має "карти", які не можна ігнорувати", — підсумував експерт.

Угорщина вже почала шантажувати Україну

Міністр закордонних справ та зовнішньоекономічних зв’язків Угорщини Петер Сійярто розкритикував удар України по нафтоперекачувальній станції "Унеча" в Брянській області РФ і заявив, що це створює ризики для енергетичної безпеки його країни.

За його словами, "Угорщина зараз є постачальником електроенергії номер один для України, без нас українська енергетична безпека була б значно менш стабільною". Міністр наголосив, що вважає "особливо прикрим" удар по інфраструктурі нафтопроводу "Дружба", яким Угорщина отримує сиру нафту.

Петер Сійярто/Facebook

Сійярто закликав Київ "не наражати на небезпеку енергопостачання Угорщини і припинити атакувати шляхи доставки енергії" в країну.

Які наслідки удару

Після удару по нафтоперекачувальній станції "Унеча" було зафіксовано масштабну пожежу та вибухи на об’єкті.

Загальна протяжність ЛВДС "Унеча" складає близько 9 тисяч кілометрів. Станція щорічно здатна прокачувати до 60 мільйонів тонн сировини та забезпечує транспортування нафти двома магістральними трубопроводами. Через цей об’єкт здійснюється постачання палива в кілька регіонів Росії, а також експорту. Українські військові наголосили, що інфраструктура використовується Росією для забезпечення паливом армії у війні проти України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що російський режим зіткнувся з різким зниженням постачання нафти до Індії після введення президентом США Дональдом Трампом мит проти Нью-Делі, що вдарило по основним джерелам доходу Москви. Наразі Росія намагається переорієнтувати експорт нафти на інші ринки.