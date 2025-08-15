Мощный удар по порту Оля в России: появились первые фото разваленного судна с деталями от "Шахедов"

Официальная информация о результатах поражения порта уточняется

В Астраханской области России был успешно поражен морской порт "Оля". Данный объект враг использовал как важный логистический пункт снабжения товаров военного назначения из Ирана. В сети появились его фотографии.

Информацию об этом утром 15 августа подтвердил Генштаб ВСУ. Основной целью стало судно "Порт Оля-4", загруженное комплектующими в БпЛА типа Shahed и боеприпасами из Ирана. В настоящее время официальная информация о результатах поражения порта уточняется.

Тем временем в сети уже появились первые фотографии поврежденного сухогруза.

OSINT-аналитики сообщества "CyberBoroshno" сравнили фотографии, которые появились в соцсетях с фотографиями сухогруза до поражения, и подтвердили, что это именно он.

"По сети распространяется фото подтопленного судна "Порт Оля-4", которое сегодня поразили Силы обороны. OSINT-аналитики сообщества "CyberBoroshno" подтверждают, что на фото именно этот сухогруз", — говорится в сообщении.

Порт Оля-4. Фото: соцсети

Отметим, что Астраханский порт расположен в дельте Волги. Он является одним из ключевых пунктов транспортировки военных грузов от иранских партнеров РФ.

В порту Оля перегружались, в том числе, металлопрокат (заготовка, арматура, сталь в рулонах и т. д.), пиломатериалы, паллетизированные грузы, грузы в биг-бегах (удобрения, цемент, химия), различные навалочные грузы (кокс, уголь, чугун, ферросплавы), зерновые грузы, масло, оборудование, крупнотоннажные и длинномерные грузы, контейнеры и т. д.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 13 августа был нанесён удар по нефтеперекачивающей станции "Унеча" в Брянской области России, которая используется для обеспечения российских войск топливом.