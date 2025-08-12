Мощный удар по авиации россиян: силы ССО уничтожили "глаза" врага в оккупированном Крыму

Данный объект предназначен для контроля воздушного движения на больших расстояниях

В ночь с 9 на 10 августа бойцы движения сопротивления Сил специальных операций ВСУ провели успешную операцию, в результате которой уничтожен стационарный трассовый радиолокационный комплекс ТРЛК-10 "Скала-М". Объект находился в районе населённого пункта Абрикосовка на территории оккупированной Автономной Республики Крым.

Об этом говорится в посте движения. Как известно, ТРЛК-10 "Скала-М" — советско-российская разработка, объединяющая первичные и вторичные средства обнаружения воздушных объектов.

Ниже — расположение Абрикосовки на карте.

Данный комплекс, уничтоженный украинскими силами, предназначен для контроля воздушного движения на больших расстояниях, в том числе на магистральных маршрутах и в зонах подлета. По данным ССО ВСУ, его радиус действия достигает 350 километров, что делает станцию важным узлом системы управления воздушным пространством противника.

Уничтожение указанного радара существенно ослабит применение противником авиации, которую оккупанты используют для поражения гражданской инфраструктуры и мирных жителей. ССО ВСУ

Удары в Крыму

Напомним, что ночью 24 июля прогремела серия мощных взрывов вблизи российских военных объектов. Под удары попали аэродром "Кача" возле Севастополя и "Саки" недалеко от поселка Новофедоровка.

В начале июля в захваченном селе Курортное на Керченском полуострове вспыхнул мощный пожар. Как утверждают аналитики, под удар попали российские зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400, а также радиолокационные станции.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Крымский мост 3 июня снова содрогнулся от мощных взрывов. Служба безопасности Украины провела новую уникальную спецоперацию, поразив мост в третий раз — на этот раз под водой.