Сотни объектов: Малюк рассказал об успехах украинских ударов по российскому тылу

Дальнобойные удары Службы безопасности Украины по глубокому тылу на территории РФ позволили поразить более 200 важных объектов российского режима, так или иначе обеспечивавших россиянам ведение войны против украинского народа. Большинство из этих объектов в результате "дипстрайков" были уничтожены или критически повреждены.

Об этом рассказал руководитель СБУ Василий Малюк в интервью телеканалу "Мы-Украина". По его словам, были поражены более 200 объектов россиян на территории непосредственно России — все в интересах фронта и сопротивления российским оккупантам.

Мы уже поразили более 200 объектов России в их глубоком тылу: это военно-промышленный комплекс, логистика, командные пункты. Мы бьем также нефтедобывающую и перерабатывающую отрасль, которая питает их министерство обороны грязными рублями. Очень успешный в этом направлении Центр специальных операций "А" СБУ" Председатель СБУ Василий Малюк

Одной из наиболее успешных операций СБУ, которая имела огромное влияние на ситуацию на фронте, стало уничтожение боеприпасов РФ в населенном пункте Торопец. На воздух взлетело 160 тысяч тонн боеприпасов, в том числе половина всех запасов 120-мм мин для минометов, которыми располагала российская армия.

"Там было 160 тысяч тонн вражеских боеприпасов, половина всех запасов 120-й мины. Это был мегауспех! Мы сработали 120 дронами, а еще 20 дронов запускали вместе с нами другие подразделения Сил обороны. Вообще здесь, как и во многих других вопросах, главное – наше единство. И когда объединяют усилия СБУ, Силы беспилотных систем, ГУР, ССО, СВР, пограничники, то у нас получаются уникальные операции" Председатель СБУ Василий Малюк

Напомним, что в ночь на 18 сентября 2024 года в городе Торопец Тверской области России из-за атаки дронов возник пожар и детонация. Губернатор области Игорь Руденя тогда распорядился частично эвакуировать население. Впоследствии стало известно, что успешно атаковали огромный склад главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ в российском населенном пункте Торопец Тверской области дроны СБУ, ГУР и ССО.

По словам источника "Телеграфа", на складе хранились ракеты, предназначенные для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", тактических ракетных комплексов "Точка-У", КАБы и артиллерийские боеприпасы. Успех украинские силы закрепили 21 сентября 2024 — украинские дроны атаковали склад боеприпасов в населенном пункте Октябрьской Тверской области. Он тоже был уничтожен.