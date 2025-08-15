Потужний удар по порту Оля в Росії: з’явилися перші фото розваленого судна з деталями від "Шахедів"

Офіційна інформація про результати ураження порту уточнюється

В Астраханській області Росії було успішно уражено морський порт "Оля". Цей об’єкт ворог використав як важливий логістичний пункт постачання товарів військового призначення з Ірану. У мережі з’явилися фотографії.

Інформацію про це зранку 15 серпня підтвердив Генштаб ЗСУ. Основною метою стало судно "Порт Оля-4", завантажене комплектуючими до БПЛА типу Shahed та боєприпасами з Ірану. Наразі офіційна інформація про результати ураження порту уточнюється.

Тим часом у мережі вже з’явилися перші фотографії пошкодженого суховантажного судна.

OSINT-аналітики спільноти "CyberBoroshno" порівняли фотографії, які з’явилися в соцмережах із фотографіями суховантажу до поразки, і підтвердили, що це саме він.

"Мережею ширяться фото підтопленого судна "Порт Оля-4", яке сьогодні уразили Сили оборони. OSINT-аналітики спільноти "CyberBoroshno" підтверджують, що на фото саме це суховантажне судно", — йдеться в повідомленні.

Порт Оля-4. Фото: соцмережі

Зазначимо, що Астраханський порт розташований у дельті Волги. Він є одним із ключових пунктів транспортування військових вантажів від іранських партнерів РФ.

У порту Оля перевантажувалися, у тому числі металопрокат (заготівля, арматура, сталь у рулонах і т. д.), пиломатеріали, палетизовані вантажі, вантажі в біг-бегах (добрива, цемент, хімія), різні навалочні вантажі (кокс, вугілля, чавун, вантажні, вантажні, вантажні контейнери і т.д.

