Получил украинское гражданство и покорил... Россию: что известно о певце Витасе сейчас

В Шанхае есть даже памятник Витасу

Витас — певец, который когда-то поражал своим космическим голосом. Он был звездой 2000-х в России, хотя провел детство в Украине. Однако сейчас он появляется в заголовках из-за скандалов чаще, чем из-за своего творчества.

Славу артист получил благодаря исполнению фальцетом "Оперы №2". "Телеграф" решил выяснить, что известно о певце Витасе сейчас и где он находится.

Что известно о певце Витасе

Родился Виталий Грачев (настоящее имя певца) в Латвии, городе Даугавпилс. Через несколько лет его семья переехала в Одессу, где и прошло детство Витаса. Затем он получил украинское гражданство и учился в музыкальной школе игры на аккордеоне.

У Витаса есть украинское гражданство, но не прочь его избавиться

Однако уже очень скоро, в подростковом возрасте, Витас стал работать на российском ТВ и переехал в Москву. В это время он выпустил свой первый клип на песню "Опера-2". Его исполнение было особенно тем, что он брал высокие ноты фальцетом, что его отличало от других исполнителей.

И хотя Витас является выходцем из Украины, широкую популярность он все же приобрел в России и Китае. В 2004 году он открыл Олимпийские игры в Пекине, а в Шанхае установлен памятник Витасу — бюст из мрамора с надписью "Звезда русского вокала".

Витас известен в Китае

Скандалы с Витасом

В 2013 году Грачев сбил велосипедистку машиной и пытался убежать от полиции и угрожал игрушечным пистолетом. Известно, что он был в состоянии алкогольного опьянения. В результате Витас оплатил штраф — 100 тысяч рублей и был лишен водительских прав на полтора года. Потерпевшая получила травмы разной тяжести.

В 2018 году певец стрелял по воронам в селе Барвиха в России. Это он делал недалеко от собственного дома. Тогда его арестовали на 7 суток.

Где сейчас Витас

Певец продолжает покорять Россию и Китай. Однако в стране-агрессорке из-за гастролей в Китае в последние годы выступает редко. В сети есть информация, что Грачев даже купил дом в горах вблизи Шанхая.

В РФ Витас приезжает в большинстве своем, чтобы увидеть жену и детей

Певец Витас

Его супруга Светлана Грачева, с которой он в браке с 2006-го, вместе с их детьми живет в поселке Барвиха. А Витас время от времени посещает родных.

Дети и жена Витаса

Войну Витас никак не комментировал. Однако известно, что у него есть украинское и российское гражданство. И он однажды признавался, что готов отказаться от украинского.

Да Витас выглядит сейчас

