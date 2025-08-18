Отдал России ракеты, которыми она бомбит Украину: куда исчез генерал Кузьмук

Кузьменко был уволен с военной службы Владимиром Зеленским в 2019 году

Александр Кузьмук – бывший генерал армии Украины, нардеп и командующий Нацгвардией. Его деятельность связана с государственными наградами и реформами Вооруженных Сил, но вместе с тем резонансными событиями. В частности, ракетный удар по жилому дому и крушение российского самолета над Черным морем.

"Телеграф" решил выяснить, где сейчас генерал Кузьмук. Мы также вспомнили о достижениях и скандалах, связанных с ним.

Звание генерала украинской армии Кузьмук получил в 1998 году. Среди наград военного деятеля — орден "За заслуги" III степени, ордена Богдана Хмельницкого I-III степеней, орден Даниила Галицкого, иностранные ордена престижа.

Резонансные события

Согласно расследованию "Схем", Кузьмук подписал соглашение о передаче России ряда Ту-160, Ту-95МС и сотен ракет Х-55. Соглашение было подписано в Ялте в 1999 году между правительством Украины (возглавляемым Валерием Пустовойтенко) и правительством России (во главе с Владимиром Путиным). Оно было подписано в обмен на списание газовых долгов — в общей сложности на сумму около 275 миллионов долларов.

Кузьмук также дважды занимал должность Министра обороны Украины. При первой каденции, с июля 1996 по октябрь 2001 года, произошло два противоречивых события.

В частности, в апреле 2000 года произошел несчастный случай. С полигона в Черниговской области была запущена ракета "Точка-У", которая сошла с курса и попала в девятиэтажный жилой дом в Броварах. Тогда погибли три человека, пятеро получили ранения.

В октябре 2001 года над Черным морем был сбит пассажирский самолет Ту-154, выполнявший рейс Тель-Авив — Новосибирск. Межгосударственный авиационный комитет постановил, что самолет сбила ракета С-200, выпущенная в ходе украинских учений ПВО. Однако есть версия о том, что на самом деле эту ракету выпустила Россия, а Украина просто взяла на себя ответственность. В частности, Кузьмук публично признал ответственность и принес извинения семьям погибших. Катастрофа унесла жизни 78 человек.

Где сейчас генерал Кузьмук

В октябре 2019 года Кузьмук был уволен с военной службы по возрасту. Однако с правом носить военную форму. Однако он остался советником Министерства обороны. В 2022 году он посетил Каменский район и вручил награды раненым воинам.

За несколько дней до начала полномасштабного вторжения, 21 февраля 2022 года, Кузьмук вступил в ряды территориальной обороны Украины как доброволец. Из-за почтенного возраста он не мог быть мобилизован официально, но сам Александр настоял на том, что хочет присоединиться к ТРО.

В апреле 2024 года Кузьмук засветился в Монако. Как рассказал сам генерал в комментарии корреспонденту, там он отмечал свое 70-летие. Он утверждал, что празднование было "скромным" — в кругу семьи. В то же время экс-министр отметил, что приехал на три дня к родственникам, имеющим в Монако недвижимость, приобретенную еще до войны.

