В девятый раз стал отцом и выпустил мемуары: где сейчас большой друг Украины Борис Джонсон (фото)

После своей отставки Джонсон продолжает выступать в защиту Украины

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который эмоционально отреагировал на результаты разговора Трампа и Путина, остается узнаваемой и влиятельной фигурой в международной политике. После ухода в отставку он вернулся к журналистской деятельности, проводит публичные выступления и продолжает оставаться большим другом для Украины.

"Телеграф" решил выяснить, где сейчас Борис Джонсон и что о нем известно. Мы узнали о нем некоторые факты.

Борис Джонсон — где сейчас и чем занимается экс-премьер Великобритании

Борис Джонсон занимал должность премьер-министра Великобритании с 2019 по 2022 год. Он запомнился как лидер, который довел до конца Brexit, обеспечил одной из первых в мире массовую вакцинацию от COVID-19 и стал одним из ключевых союзников Украины после начала полномасштабной войны.

Борис Джонсон с 2019 по 2022 год занимал пост премьера Великобритании, Фото: Getty Images

Джонсон стал одним из первых мировых политиков, кто лично посетил Киев весной 2022 года, продемонстрировав солидарность и решимость Запада. Его правительство поставляло Украине вооружение и активно продвигало санкции против России.

Борис Джонсон первым из мировых лидеров посетил Киев в начале войны, Фото: Getty Images

В июле 2022 года Джонсон был вынужден объявить об отставке на фоне внутриполитического давления и скандалов, однако даже после ухода с поста продолжил оставаться "голосом" поддержки Украины на международной арене.

После политики Джонсон активно занялся журналистикой и медийной деятельностью. Вместе с семьей он продолжает жить в Великобритании. Сейчас Борис сотрудничает с телеканалом GB News, публикует статьи и колонки, а в 2024 году представил свои мемуары Unleashed, которые вызвали широкий резонанс, ведь в ней он поделился скандальными откровениями.

Борис Джонсон вернулся к журналистской деятельности, Фото: Getty Images

Однако это не первая его работа, ранее Борис Джонсон выпустил книги: "Фактор Черчилля", "С мечтой о Риме", "Одолжите мне ваши уши", "Семьдесят две девы", "Новая британская революция".

Борис Джонсон выпустил мемуары, Фото: Getty Images

Более того, экс-премьер Великобритании остается влиятельной фигурой в мировой политике. В начале августа 2025 года Джонсон возглавил делегацию на Тайвань, где выступил с речью о защите демократии и важности международной поддержки.

Также он комментирует новости, связанные с Украиной. Недавно он эмоционально отреагировал на встречу лидера США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске, "самым тошнотным эпизодом" за всю историю международной дипломатии.

Как сейчас выглядит Борис Джонсон, Фото: Getty Images

Помимо этого, политик развивает публичную карьеру. На своей странице в Instagram он рассказал о своем туре "An Evening with Boris Johnson", в рамках которого встречается со зрителями, рассказывает о своей политической деятельности и отвечает на вопросы публики. Эти мероприятия включают даже формат Meet & Greet, где можно лично поговорить с Джонсоном и сфотографироваться с ним до начала основного события. Следующая встреча с экс-премьером Великобритании состоится 2 сентября в Эдинбурге (Шотландия), стоимость билетов составляет от 49 фунтов стерлингов до 145 фунтов стерлингов (около 2700 — 8100 гривен).

Борис Джонсон занимается публичной карьерой

Отметим также, что в мае 2025 года Борис Джонсон стал отцом в девятый раз. Дочь ему родила его третья супруга Керри, это четвертый общий ребенок пары. От предыдущего брака экс-премьер Великобритании воспитывает еще четверых детей, а еще одну дочь Джонсон имеет от внебрачной связи с арт-консультанткой.

Борис Джонсон в мае 2025 года стал отцом в девятый раз

