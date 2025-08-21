Отримав українське громадянство і підкорив... Росію: що відомо про співака Вітаса зараз

У Шанхаї є навіть пам'ятник Вітасу

Вітас — співак, який колись вражав своїм космічним голосом. Він був зіркою 2000-х у Росії, хоча провів дитинство в Україні. Проте зараз він з’являється у заголовках через скандали частіше, ніж через свою творчість.

Славу артист здобув завдяки виконанню фальцетом "Опери № 2". "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про співака Вітаса зараз і де він перебуває.

Що відомо про співака Вітаса

Народився Віталій Грачов (справжнє ім’я співака) у Латвії, місті Даугавпілс. За кілька років його сім’я переїхала до Одеси, де і пройшло дитинство Вітаса. Згодом він отримав українське громадянство і навчався у музичній школі гри на акордеоні.

Вітас має українське громадянство, але не проти його позбутися

Проте вже дуже скоро, у підлітковому віці, Вітас став працювати на російському ТБ і переїхав до Москви. Саме тоді він випустив свій перший кліп на пісню "Опера-2". Його виконання було особливе тим, що він брав високі ноти фальцетом, що його відрізняло від інших виконавців.

І хоч Вітас є вихідцем з України, широку популярність він все ж здобув у Росії та в Китаї. У 2004 році він відкрив Олімпійські ігри в Пекіні, а в Шанхаї встановлено пам’ятник Вітасу — бюст із мармуру з надписом "Зірка російського вокалу".

Вітас відомий у Китаї

Скандали з Вітасом

У 2013 році Грачов збив велосипедистку машиною і намагався втекти від поліції і погрожував іграшковим пістолетом. Відомо, що він був у стані алкогольного сп’яніння.У результаті Вітас сплатив штраф — 100 тисяч рублів і його позбавили водійських прав на півтора року. Потерпіла отримала травми різної важкості.

У 2018 році співак стріляв по воронах у селі Барвиха, що у Росії. Це він робив неподалік власного будинку. Тоді його арештували на 7 діб.

Де зараз Вітас

Співак продовжує підкорювати Росію та Китай. Однак у країні-агресорці через гастролі в Китаї останні роки виступає рідко. У мережі є інформація, що Грачов навіть купив дім у горах поблизу Шанхаю.

До РФ Вітас приїжджає здебільшого, щоб побачити друдину і дітей

Співак Вітас

Його дружина Світлана Грачова, з якою він у шлюбі з 2006-го, разом з їхніми дітьми живе у селищі Барвиха. А Вітас час від часу навідує рідних.

Діти і дружина Вітаса

Війну Вітас ніяк не коментував. Однак відомо, що він має українське та російське громадянство. І якось зізнавався, що готовий відмовитися від українського.

Так Вітас виглядає зараз

