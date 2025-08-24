РФ всю ночь отмечала День Независимости Украины "движухой" с дронами: взрывы гремели у важных целей (видео)

Туча из дронов накрыла европейскую часть России

В День Независимости Украины на Россию налетели десятки неизвестных дронов. Взрывы прогремели во многих регионах, в том числе и на важных предприятиях.

Об этом сообщают сами россияне, а также независимые осинтеры. Так, по данным Минобороны РФ, в ночь на 24 августа над территорией Росии якобы было "уничтожено" 57 беспилотников. Взрывы прогремели над территориями Брянской, Калужской, Смоленской, Курской, Ленинградской, Тверской, Новгородской, Орловской, Тамбовской областей, Московского региона, Республики Чувашия и акваторией Черного моря.

Особенно громко в ночь на 24 августа было в Самарской области. Там случилась некая "движуха" над Сызранским НПЗ. Он, к слову, по данным в сети, перерабатывает до 8,9 млн. тонн нефти в год. Результат атаки пока неизвестен.

В Ленинградской области также многие россияне стали свидетелями атаки неизвестных дронов. Цели удара в данном регионе пока неизвестны.

Обновлено: По данными осинтеров, в Ленинградской области был атакован экспортный порт Усть-Луга – крупнейший морской порт России на Балтике, через который экспортируют нефть, газ, уголь, удобрения и зерно

В Белгородской области еще с полуночи у некоторых россиян тряслись окна. Они снимали на телефоны дроны, как предполагается, типа "Лютый".

А в Курской области российские власти заявили о пожаре на Курской АЭС в результате "падения обломков". Весьма вероятно, что данная новость является очередной провокацией противника.

Россияне утверждают, что якобы при падении некий летательный аппарат сдетонировал, в результате был поврежден трансформатор собственных нужд.

"Локальное возгорание потушено пожарными расчетами. В результате чего блок N3 был разгружен на 50 %. Пострадавших нет", — говорят на АЭС.

Также уточняется, что утечки радиации не произошло.

Напомним, что российские силовики сообщили о якобы атаке украинского дрона на Смоленскую АЭС в ночь на 17 августа. "Росатом" заявил, что украинский беспилотник "Копье" сбили с помощью специальных систем радиоэлектронной борьбы. Примечательно, что провокации с ядерным душком появляются вокруг важных дат. В прошлый раз такое происходило перед встречей Зеленского и Трампа.