"Шахедов" станет еще больше: россияне намерены усилить обстрелы Украины — CNN

Москва хочет взять количеством

Россияне наращивают производство дронов типа Shahed, чтобы усилить обстрелы Украины. По оценкам украинской разведки, они планируют выйти на показатель в 6000 штук на месяц против 3000 сейчас.

Об этом пишет CNN со ссылкой на источники в ГУР. Отмечается, что хотя такие дроны не отличаются скоростью и технологичностью, однако их главный "козырь" заключается в дешевизне. Это позволяет запускать их массово — около 700 штук за ночь, хоть и не каждые сутки.

Россия готовится производить более 6000 беспилотников типа "Шахед" ежемесячно. Производство ударных беспилотников в РФ обходится гораздо дешевле, чем в начале войны, когда Москва закупала их у Тегерана материал CNN

По данным источников издания в украинской военной разведке, в 2022 году за один подобный БПЛА россиянам приходилось выложить около 200 тысяч долларов. После запуска масштабного производства на заводе "Алабуга" в Татарстане, стоимость удалось снизить до 70 тысяч долларов.

Издание отмечает, что Центр стратегических и международных исследований (США) приводит другую цифру — от 20 000 до 50 000 долларов за дрон. Для сравнения также приводится стоимость ракеты-перехватчика для ПВО — 3 миллиона долларов.

Низкая стоимость дрона и высокие затраты на его сбитие позволяют захватчикам совершать регулярные массовые атаки. Канадская служба разведки и безопасности сообщила, что раньше масштабные атаки дронов происходили раз в месяц, а сейчас примерно раз в восемь дней.

Увеличилась и эффективность их применения. Процент попадания в 2025 году достиг примерно 20%, против 10% в прошлом году.

"Неважно, поразил ли отдельный "Шахед" свою цель. Важен комплексный эффект, который это оружие террора оказывает на мирных жителей, и нагрузка, которую оно создаёт для систем ПВО" Центр стратегических и разведывательных служб

