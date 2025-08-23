Целый город в России остался без воды из-за масштабного пожара: что известно

Завод горит уже три дня

В России целый город оставили без воды, чтобы ликвидировать масштабный пожар Новошахтинского НПЗ. Завод уже несколько дней горит из-за атаки дронов.

Об этом сообщают росСМИ. В Красном Сулине Ростовской области временно прекратили подачу воды.

Жителям города пообещали подвоз воды по "заявкам", но восстановление водоснабжения запланировано после наполнения резервов. Выходит, что из города фактически выкачали почти всю воду, чтобы ликвидировать пожар на НПЗ.

Эту информацию подтвердили и коммунальщики области, заявившие, что спасатели нуждаются в дополнительных объемах воды. Однако ликвидация пожара продолжается уже более трех суток.

Местных предупредили, что подачу воды возобновят только после того, как резервуары наполнят до необходимого уровня и будет проведена опрессовка водовода. Людей успокаивают тем, что будет организован подвоз воли.

Однако россияне недовольны такими событиями, они требуют отключить НПЗ вообще. Некоторые отметили, что в городе и так постоянные проблемы с давлением в водопроводе, а после скачивания резервов может стать еще хуже.

В то же время глава Новошахтинская Сергей Бондаренко отметил сложность работ по ликвидации пожара. Он посоветовал россиянам реже выходить на улицу, закрыть окна и носить защитные маски.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинские беспилотники снова вывели из строя нефтепровод "Дружба".